Şeyma Subaşı'dan "Namazı bıraktın mı?" sorusuna cevap: Hayat şartlarından dolayı kılamıyor oldum
YouTube kanalından bir video yayınlayarak takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Şeyma Subaşı, "Namaz kılıyorum demiştin, bıraktın mı?" sorusu üzerine "Çok yorum alacak biliyorum ama ancak hayat şartları ve sosyal medyadan dolayı namaz kılamıyor oldum" dedi.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra her yaptığıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce YouTube kanalı açarak videolar paylaşmaya başladı. Son olarak dün bir soru-cevap videosu yayınlayan Subaşı, "Namaz kılıyorum demiştin, bıraktın mı" sorusuna cevap verdi.
"ÇOK DİNDAR BİR AİLEYİZ"
2 sene önce namazla alakalı bir soruya "Vakit bulamadığım için kılamıyorum" cevabını veren Subaşı, bu sefer de takipçilerinden gelen "Namaz kılıyorum demiştin, bıraktın mı" sorusuna şu cevabı verdi: "Bu çok uç noktalar gibi görünüyor bence de. Çok ağladım. Benim ailem, beş vakit namazında insanlar. Annem hayatında ağzına içki sürmemiş. Biz akrabaları çok dindar bir aileyiz. Hiç öyle göstermesem de. Ben Allah'a çok inancı olan biriyim. Melisa'yı da öyle yapıyorum."
"NAMAZ KILARAK DOĞUMA GİTTİM"
"O dönem çok ağladım üzüldüm, çok Allah'a sığındım. Yarı Kur'an bitirdim, Kur'an-ı okudum. Bu kalple alakalı olan bir şey. Namaza başladım, içki içmiyordum. Bu kadar karnım vardı abdest alıyordum. Son iki haftamda oturarak namaz kılıyordum. Namaz kılarak doğuma gittim."
"HAYAT ŞARTLARINDAN DOLAYI NAMAZ KILAMIYORUM"
"Çok yorum yapacaklar biliyorum. Hayat şartları, bulunduğumuz durum, yeni jenerasyon, sosyal medya, bu hayat; namaz kılamıyor oldum. Allah inşallah nasip eder tekrar. Her sabah teşekkür ederim Allah'ım diyen bir insanım."
Haber Videosu: Şeyma Subaşı'dan "Namazı bıraktın mı?" sorusuna cevap: Hayat şartlarından dolayı kılamıyor oldum
-
Herkesin ibadeti ALLAH ile kendi arasindadir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Kılamıyorum diyor, MEVLAm huzurundan kovmuş haberi yok. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Kadıncagiz çok yoğun malum hayat şartları napsinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
ALLAH TEKRAR GÜZEL DONUŞLE BAŞLATSINCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
ibadette gizli kabahatte diye bir laf vardır sizin ibadetinizde kabahatinizde hep ortadaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
BU KADINI GÖRÜNCE ARTIK TEK MİĞDESİ BULANAN BENMİYİM ??Cevap Yaz 60 Yayından Kaldır
-
kimsenin imanını sorgulamak bana düşmez ama zor tutuyorum kendimi bişey dememek için.Cevap Yaz 32 1 Yayından Kaldır
-
dindar olmasa ne yapacaktı bilemedimCevap Yaz 31 Yayından Kaldır
-
Allah(cc) zaten Fani dünya''Nın Geçici işlerinden vazgeçin namaza yönelin diyor. . biz kullar da geçici işler için ebediyetteki güellikler için namazı terk ediyoruz. Rabbim daimi 5 vakit namaz kılan kullarından eylesin bizi inşallah. .Cevap Yaz 27 Yayından Kaldır
-
Allah adı anılınca c. c. denmez. celle celaluhu!celal , şiddet demektir ki Allah''a hakarettir, bir de O''nun cemal sıfatı var;iyilik , güzellik. Allah sevgidir, korkulmaz!Yetmedi mi 1400 senedir gelenek dini, ritüeller! salat namaz mı?Şu ayet, Ahzab 56:Allah ve melekleri(Yani Allah''ın tüm güçleri, yani bizatihi Allah!Yoksa melek, cin, iblis, şeytan yokturrr. )resule salat ederler. Salata nemaz dediniz , haşa Allah kendi yarattığı kuluna nemaz mı kılar, yoksa destek mi olur!Yeter!Yayından Kaldır