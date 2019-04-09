Şeyma'nın Sevgilisi Guido Senia'nın Paylaşımına Türk Takipçilerden Yorum Yağdı

Acun Ilıcalı ile evliliğini tek celsede noktaladıktan sonra İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İkilinin paylaşımına sosyal medyadan yorum yağdı.

İSTANBUL'A GELDİ

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle görüşmek için sürekli yurtdışına seyahat ediyordu.Fakat geçtiğimiz Senia, Subaşı'nı görmek için İstanbul'a geldi. Birlikte İstanbul'u gezen aşıklardan ilk kez yan yana görüntülendi. Sonrasında ise ünlü çiftten ilk paylaşımlar geldi.

TÜRK TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

DJ Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Türk takipçilerinin yakın markajında olan İtalyan DJ'in gönderisine yorum yağdı. Çoğu takipçi Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisini birbirini yakıştırırken kimi de esprili yoruma imza attı.

İşte paylaşımın altına gelen o yorumlar;