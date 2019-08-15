Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - BOLU

15.08.2019 08:49

Anadolu Otoyolu İstanbul yönü Cankurtaran mevkinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, Çorum'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Sabri Ç. idaresindeki 34 FA 7999 plakalı yolcu yolcu otobüsü Cankurtaran mevkinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Otobüsün içerisindeki dumanı fark eden yolcular, durumu otobüsün şoförüne bildirdi. Bunun üzerine şoför otobüsü sağ şeride çekti. Otobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Daha sonra 50 yolcunun bulunduğu otobüs alev alev yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara ve Gerede'den gelen itfaiye ve orman ekipleri yanan otobüse müdahale ederek söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, otobüs tamamen yandı.

Otobüste bulunan yolcular olay yerine gelen başka bir otobüs ile İstanbul'a gönderildi.

Otobüste yolcu olan Mustafa Siviş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mola için durduğumuz tesisten çıkıldı ve olayın olacağı belliydi. Araçtan duman felan geliyordu. Şoförler kendi aralarında birşeyler yapmaya çalıştılar fakat işe yaramadı. Ondan sonra duman bastırdı otobüsün içerisini. İndiler aşağıya ve otobüsü tahliye etmeye felan başladılar. kimsenin canına birşey gelmedi." diye konuştu.

Otobüsün tesisise girmeden öncede hararet yaptığını iddia eden Siviş, "Olayda bariz bir ihmal var. Yolcular inerken otobüs aşev almıştı. Direk patlamalar felan başladı beş dakika sonra. Otobüs doluydu. Araç Çorum İstanbul arabası." dedi.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, kara yolların ekipleri yaran otobüsün kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA