Yine seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: Şoförün dikkati yolcuların canını kurtardı

09.08.2019 09:25

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yolcu otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Otobüsün şoförü Ahmet Okçu, yangını erkenden fark edince büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, ilçeye bağlı Gülek Boğazı mevkisinde meydana geldi. 44 yolcusuyla Hatay'dan İstanbul'a giden Ahmet Okçu yönetimindeki otobüsün motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangının çıkmasının ardından otobüsteki yolcular tahliye edildi. Yolcuların tahliyesinin ardından alevler otobüsü tamamen kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek otobüsteki yangını söndürdü.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Otobüsün şoförü Ahmet Okçu, otobüsün alev aldığını fark edince yolcuları güvenli bir şekilde tahliye ettiğini söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR'DEKİ OTOBÜS YANGININDA 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde seyir halindeyken yangın çıkmıştı. Meydana gelen yangın sonucu, 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişide yaralanmıştı.

Kaynak: İHA