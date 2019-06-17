Seyir halindeki tır alev alev yandı

Hatay'da seyir halindeyken alev alan plastik ve kağıt yüklü TIR yandı. İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürebildi.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun-Payas otobanı Sarıseki mevkiinde seyir halindeki 31 R 124 plakalı TIR'ın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında sürücü Hüseyin D., TIR'ı kenara çekerek araçtan uzaklaştı.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Dumanların gökyüzünü kapladığı yangında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangının ardından TIR kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle karayolunun Payas istikametine gidişte trafiğe kapanan yol, yangın söndürüldükten sonra tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA