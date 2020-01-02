Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, el bombasının pimini çekerek yola bıraktı
Rusya'da seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, elinde tuttuğu el bombasının pimini çekerek asfalta bıraktı. Görüntüleri, el bombasının arkasından seyreden araç sürücüsü kaydetti ve olayın ardından polise ihbar etti.
Rusya'da trafikte seyir halindeki otomobilin sürücüsü, camı açarak pimini çektiği el bombasını yola bıraktı. Polis, sürücüyü arıyor.
EL BOMBASININ PİMİNİ ÇEKEREK ASFALTA BIRAKTI
Rusya'nın St. Petersburg kentinde trafikte seyir halindeki otomobilinin camını açan sürücü, elinde tuttuğu el bombasının pimini çekerek asfalta bıraktı.
El bombasının yola düşmesinin ardından birkaç saniye sonra patlama sesi duyuldu.
ARKADAKİ SÜRÜCÜ ÇEKTİ
Görüntüleri, el bombalı sürücünün arkasından seyreden araç sürücüsü kaydetti ve olayın ardından polise ihbar etti.