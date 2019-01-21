Seyir Halindeki Araçtan Kendini Atan Kadın Ölümden Kıl Payı Kurtuldu
İstanbul Bahçelievler'de bir kadın seyir halindeki otomobilden kendini yola attı. Kanlar içerisinde yolun ortasına sürüklenen kadın, sürücülerin durumu fark edip frene basmasıyla ölümden döndü.
İstanbul Bahçelievler Basın Ekspres yolunda seyir halindeki otomobilden bir kadın kendini yola attı. Yaralanan kadın, kendisini fark eden sürücüler sayesinde ölümden döndü. Kadının içinde bulunduğu aracın şoförü İlhan Çırak, "Benim aracımda kapıyı açtı, atladı. Güngören'e gidiyordum.'Beni bırakır mısın?' dedi. Ben de 'Bırakayım' dedim. Atladığını gördüm ama o an yapacak bir şey kalmamıştı." dedi.
KENDİNİ YOLA ATAN KADIN KANLAR İÇERİSİNDE SÜRÜKLENDİ
Olay saat 13.00 sıralarında Basın Ekspres yolu, Kuyumcukent mevkii, Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlhan Çırak yönetimindeki araç bir süre arka kapısı açık seyir halindeydi. Aracın arka koltuğunda bulunan kadın bir anda kendini yola attı. Kadın kanlar içerisinde yerde sürüklendi.
FRENE BASAN SÜRÜCÜLER SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
O sırada arkadan gelen sürücüler durumu fark edip frene bastı. Araçların durmasıyla kadın ölümden döndü. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın ambulansa konularak Bakırköy Doktor Sadi Konuk Devlet hastanesine kaldırıldı. Olay nedeniyle Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
"EVDEN ARACIMA BİNERKEN AĞLIYORDU"
Kadının içinde bulunduğu aracın şoförü İlhan Çırak, "Benim aracımda kapıyı açtı, atladı. Ağabeyini tanıyorum, onu tanımıyorum. Güngören'e gidiyordum. Onlar da 'Beni bırakır mısın?' dedi. Ben de 'Bırakayım' dedim. Atladığını gördüm ama o an yapacak bir şey kalmamıştı. Kız evden aracıma binerken ağlıyordu" ifadelerini kullandı.
"BİR ANDA ARABANIN ÖNÜNE DÜŞTÜ"
Kadını fark edip son anda frene basan sürücü Burç Erdoğdu ise, "Korna çaldım. Kapı açıktı. Korna çaldım kapıyı kapatsınlar diye. Kız bir anda kendini attı. Arabanın önüne düştü. Allah'tan yavaş gidiyordum. Frene bastım. Kanlar içinde yerde kaldı. Kendini attı yani. Seyir halinde kendini attı. Allah'tan çarpmadık" dedi.
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o sürücüyü nasıl bırakırsınız. kimse boşuna atlamaz. belki de kadını öldürmeye götürüyordu. eğer masum olsaydı. dururdu veya yavaşlardı.. neden yargı bu kadar dikkatsiz. hem ıspatı var: arkadan gelen aracın sürücüsü kapı açık gidiyordu demiş. demekki bu muhtemel cani kapıyı gördüğü halde durmamış..Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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o sürücüyü nasıl bırakırsınız. kimse boşuna atlamaz. belki de kadını öldürmeye götürüyordu. eğer masum olsaydı. dururdu veya yavaşlardı.. neden yargı bu kadar dikkatsiz. hem ıspatı var: arkadan gelen aracın sürücüsü kapı açık gidiyordu demiş. demekki bu muhtemel cani kapıyı gördüğü halde durmamış..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah sonumuzu hayirli etsin yarabbim kimseyide bu duruma düsürmesi n kinamayalimCevap Yaz Yayından Kaldır
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İnanç veya iman ya zayıf yada hiç yoksa,,sonuç kesin intihardır.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır:S: Sende bi intihar etsen de kurtulsakYayından Kaldır