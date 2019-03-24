"Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar" Sözü İçin AK Partili Vekilden Özür Geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Gaziray Banliyo Hattı Projesi kapsamında Seyrantepe-Göllüce-Taşlıca arasındaki 5 kilometrelik Gaziray Hattı'nda dün test sürüşleri başlamıştı.

"ŞEYİN TRENE BAKTIĞI GİBİ BAKIYORLAR"

Fakat test sürüşünde tartışma yaratan anlar yaşanmıştı. Trenin sürüldüğü sırada çevredeki vatandaşlara el sallayan AK Partili heyetten bir kişi karşılık alamayınca "Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Görüntülerden kimin söylediği anlaşılmayan söze ise AKP'li heyetten herhangi bir tepki gelmediği gibi bu sözler gülüşmelere neden olmuştu.

AK PARTİLİ VEKİL ÖZÜR DİLEDİ

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ise, konuyla ilgili olarak bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ahmet Uzer, o sözlerden dolayı özür diledi. Ahmet Uzer, kişisel Twitter hesabından yazdığı mesajında, "Dün sevinç ve gururun yaşattığı aşırı coşku haliyle şaka kabilinden lafzen sarf edilen, aklen ve kalben ise asla kabul edemeyeceğim sözlerden ötürü hemşehrilerimden özür dilerim. Durumun, kastını aşmakla birlikte tahkir ve tezyif niyeti taşımayacağını en iyi hemşehrilerim bilir" ifadelerini kullandı.