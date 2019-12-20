: Şevval Sam "Sizin haberiniz yok" diyerek rap müziğini ilk kendisinin yaptığını söyledi

20.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:10

FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'daEnder karakterine hayat veren Şevval Sam, son günlerin tartışma konusu olan rap-pop tartışmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, bu alanda ilk olduğunu söyledi.

İTİRAF ETTİ

Rap müziğinin pop müziğini geçtiği tartışmasına oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'da dahil oldu. Geçtiğimiz günlerde ünlü popçu Hande Yener'in"Rap, popun önüne geçti" sözü hatırlatılan Şevval Sam, müziğin toplumun ihtiyaçlarına göre değiştiğini söyleyerek şaşırtan bir itirafta bulundu.

"İLK BEN SÖYLEDİM"

46 yaşındaki oyuncu, "Müzik organik bir şey, döneme göre toplumun ihtiyaçlarına bürünüyor. Şimdiki gençler kendisini rap müzikle ifade ediyor. Bu çocuklar yaşlandıklarında torunlarına 'Biz gençken rap dinlerdik' diyecekler. Ayrıca sizin haberiniz yok, ben rap'i herkesten önce söyledim. 2007'de 'İstanbul Secrets' diye bir albüm yapmıştım" diyerek şaşırttı.

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Yasak Elma dizisinde cemiyet kadını Ender'i canlandıran Şevval Sam 11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. İlk ve ortaokulu Etiler'deki Hasan Ali Yücel İlkögretim Okulu'nda okumuştur. Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmustur. Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirmiştir. 1993 – 1998 yilları arasında oynayan "Süper Baba" adlı dizideki rolüyle büyük beğeni toplamıştır. Şevval Sam 2006 yılında yayınladığı "Sek" adlı stüdyo albümüyle müzik kariyerine adım attı. 2007 yılında "Istanbul's Secrets" adlı 2. albümünü, 2008 yılında "Karadeniz" adlı 3. stüdyo albümünü çıkarmıştır. Sam, 2010 senesinde 70'lerin arabesk sarkılarını kendine has tarzıyla, yorumladığı "Has Arabesk" albümünü çıkardı. Arabesk müziğinin karakterine uygun olarak hiçbir elektronik enstrümanın kullanılmadığı albümde, Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'a, Gülden Karaböcek'ten, Esengül ve Müslüm Gürses'e kadar dönemin ikon haline gelmiş arabesk sanatçılarının, arabesk tarihinde iz bırakmış, şarkılarına yer verilir. Birçok dizide rol alan Şevval Sam, ayrıca reklam filmlerinde de rol aldı.

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