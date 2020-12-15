Şevval Şahin dövme yaptırdı!
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Şevval Şahin dövme yaptırdı!

15.12.2020 08:52 | Son Güncelleme: 15.12.2020 08:56
Şevval Şahin dövme yaptırdı!

Pandemi sürecinde verdikleri partilerle gündem olan Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Bali tatiline devam ediyor.

Pandemi sürecinde verdikleri partilerle gündem olan Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Bali tatiline devam ediyor.

Tatilden karelerini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan ünlü model önceki gün ise dövme yaptırdı.

Parmağına başak burcunun simgesini kazıtan 2018 Türkiye Güzeli, o anları "Başaklar içinden geleni anında yapar" notuyla yayınladı.

Kaynak: Hürriyet

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