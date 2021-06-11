Şevki Sözen kimdir? Şevki Sözen hayatı ve biyografisi! Şevki Hoca kimdir?

Tıp uzmanı Şevki Sözen, Müge Anlı programında yaptığı yorumlarla dikkatleri çekiyor. İzleyicilerin merak konusu haline gelen Şevki Sözen hakkında Şevki Hoca kimdir ve Şevki Sözen kimdir gibi soruların yanıtları merak ediliyor.