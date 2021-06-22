Şevki Hoca kimdir? Müge Anlı - Şevki Sözen kimdir, mesleği nedir? Şevki Sözen'in hayatı ve biyografisi!
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Şevki Hoca kimdir? Müge Anlı - Şevki Sözen kimdir, mesleği nedir? Şevki Sözen'in hayatı ve biyografisi!

Şevki Hoca kimdir? Müge Anlı - Şevki Sözen kimdir, mesleği nedir? Şevki Sözen'in hayatı ve biyografisi!
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Tıp uzmanı Şevki Sözen, Müge Anlı programında yer alan başarılı isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yaptığı yorumlarla dikkat çeken Şevki Sözen, Şevki Hoca olarak da anılıyor. İzleyicilerin merak konusu haline gelen Şevki Sözen hakkında Şevki Hoca kimdir? ve Şevki Sözen kimdir gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Şevki Hoca kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 'Şevki Hoca' olarak bilinen Şevki Sözen'in hayatı merak ediliyor. Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet Şevki Sözen, Fransız Lisesi mezunudur. Peki ama Mehmet Şevki Sözen kaç yaşında, nereli, instagram adresi ne? İşte Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen'in hayatı ve biyografisi! Şevki Hoca kimdir? Şevki Sözen kimdir, kaç yaşında? Şevki Sözen'in mesleği nedir?

ŞEVKİ HOCA KİMDİR?

Mehmet Şevki Sözen, kendisi gibi profesör olan Prof. Dr. Hayri Sözen'in oğludur. Müge Anlı Şevki hoca, Adli Tıp uzmanı olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen cinayet ve kayıp konularında uzmanlığını ortaya koyuyor ve yaşanan olayların çözülmesinde yardımcı oluyor.

Şevki Hoca kimdir?

ŞEVKİ SÖZEN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Şevki Sözen 1990 ve 1991 yılları arasında Yedek Subay olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Patoloji Anabilim Dalında askerlik görevini yerine getirmiştir. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde atli tıp uzmanı, adli tıp doçenti ve adli tıp profösörü olarak çalışmıştır.

Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen 1963 yılında Afganistan'da doğmuştur. Ataköy İlkokulu'nu tamamladıktan sonra Saint Benoit Fransız Lisesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi, Rutgers Üniversites, New Jersey Adli Tıp Doçentliği ve Adli Tıp Profesörlüğü'nde eğitimini tamamlamıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Sözen, aile içi şiddet, çocuk istismarı ve cinsel saldırılar alanında danışmanlık yapmaktadır.

PROF. DR. ŞEVKİ SÖZEN KARİYERİ

  • Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara (1990-1991) Yedek Subay
  • Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Grup Başkanlığı, Adana (1991) Adli Tıp Uzmanı
  • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1993-1994) Adli Tıp Uzmanı
  • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (1994 – 2000) Adli Tıp Doçenti
  • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul (2000 – ) Adli Tıp Profesörü
  • Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanı ( 2001 – 2003)
  • İst.Üni. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp A.B.D. Çapa/ İST da kariyerine devam etmektedir..
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