Şevkat Yerimdar dizi konusu nedir? Şevkat Yerimdar oyuncuları kimler? Şevkat Yerimdar dizisi nedir?Şevkat Yerimdar dizisi hakkında her şey!
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Özgürcan Çevik, TV, Güncel

Şevkat Yerimdar dizi konusu nedir? Şevkat Yerimdar oyuncuları kimler? Şevkat Yerimdar dizisi nedir?Şevkat Yerimdar dizisi hakkında her şey!

FOX TV 'nin sevilen dizisi Şevkat Yerimdar izleyicilerin beğenisini topluyor. Sevilen dizis Şevkat Yerimdar hakkında merak edilenler haberimizde. Şevkat Yerimdar dizi konusu nedir? Şevkat Yerimdar oyuncuları kimler?

04.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:07
Şevkat Yerimdar dizi konusu nedir? Şevkat Yerimdar oyuncuları kimler? Şevkat Yerimdar dizisi nedir?Şevkat Yerimdar dizisi hakkında her şey!

FOX TV ekranlarında Türk izleyicisi ile buluşan sevilen dizi Şevkat Yerimdar ilgi ile izleniyor.Rol alan karakterleri ve heycan verici konusuyla herkesin dikkatini çeken dizi hakkında merak edilenleri kaleme aldık.

ŞEVKAT YERİMDAR DİZİ KONUSU NEDİR?

Özgür bir insan nasıl yaşayacağını hiç düşünmez; çünkü nasıl yaşanmayacağını zaten bilir. Gerisi hikayedir.

Asi ruhlu bir mahalle delikanlısıdır Şevkat. Adaletsizliğe, haksızlığa ve ayırımcılığa zerre tahammülü yoktur. En büyük sorunu da öfke kontrolüdür. Bu sorundan ötürü sıradışıdır, sevimlidir ve mahallenin afili kahramanıdır.

Şevkat harbidir, samimidir, sözünün eri, öfkesinin esiridir. Ancak yüreği pamuk kadar yumuşaktır ve hayatı hep pamuk ipliğindedir. Halden anlar, hatır sayar, zorda kalana yardım elini uzatır. Velhasılı, nesli tükenmiş bir mahalle delikanlısıdır o.

Şevkat'in hatırını asla kıramayacağı Cevdet Bey bir gün ondan bir ricada bulunur. Ama ne ricadır bu! Bu ricadır zaten hikayemizi başlatan; Şevkat'i hayatının en zor sınavına atan. Cevdet Bey, Paris'ten dönen kızı Esin'i Şevkat'e emanet eder. Mertliğine güvenir , göz kulak ol, sahip çık kızıma der; mahallesine gönderir. Şevkat Yerimdar bu! Emanetse baş üstündedir, dünya yıkılsa halel getirmez üstüne. Gel gör ki bu emanet başkadır; güzeller güzeli bir kızdır. Adı Esin'dir, Şevkat'in hayatına belalı ama tatlı bir esin gibi gelmiştir işte.

Şevkat'e emanet edilen Esin mahalleye adım attığı gün aklını kaçırır ve dünyadan kopar. Şevkat'i bir telaştır alır. Emanete sahip çıkmak ve Esin'in aklına başına getirmek için akla karayı seçer. Derken aklı başına gelir Esin'in . Ne var ki, Esin kendine geldiğinde bambaşka biridir. Şevkat'e kök söktürür, onu çileden çıkarır. Buna rağmen Şevkat verdiği sözden dönmez. Hem Esin'e göz kulak olmak hem de ona katlanmak zorundadır çünkü. Esin ne yapar ne eder, iki yakası bir araya gelmeyen Şevkat'in iki ayağını bir pabuca sokmayı başarır. İki arızalı karakter arasında akıllara zarar bir ilişki kurulur ve yaşadıkları mahallenin altını üstüne getirirler.

Garip, zor, belalı bir aşk hikayesi doğar derken…

Bu aşkın doğuşu içindir zaten bütün olaylar…

ŞEVKAT YERİMDAR DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

ŞevkatYerimdar Özgürcan Çevik

ŞEVKAT YERİMDAR (ÖZGÜRCAN ÇEVİK)

Esin Uçar Başak Parlak

ESİN UÇAR (BAŞAK PARLAK)

Cevdet Uçar Salih Kalyon

CEVDET UÇAR (SALİH KALYON)

Cuma MuratAkkoyunlu

CUMA (MURAT AKKOYUNLU)

NikoBurak Demir

NİKO (BURAK DEMİR)

GizemCanan Maktal

GİZEM (CANAN MAKTAL)

SanemSemra Güzel

SANEM (SEMRA GÜZEL)

MarikaSuzanAksoy

MARİKA (SUZAN AKSOY)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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