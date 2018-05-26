Sevgilisiyle Tartışan Liseli Genç Kız, Kaldığı Yurdun İkinci Katından Atlayıp İntihar Etti
Tarsus'ta 18 yaşındaki genç kız, sevgilisiyle tartıştıktan sonra kaldığı yurdun ikinci katından atlayarak intihar etti.
Tarsus'ta 18 yaşındaki İlknur Çelik isimli genç kız, sevgilisiyle tartıştıktan sonra kaldığı yurdun ikinci katından atlayarak intihar etti. Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTI BALKONDAN ATLADI
Olay Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi Şehit Fazıl Kalaycı Yurdu'nda meydana geldi. Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencisi İlknur Çelik adlı genç kız dün gece saaat 23.00 sularında yaptığı telefon görüşmesinin ardından 2.kattaki kaldığı odanın balkonun aşağıya atladı.
BAŞININ ÜSTÜNE DÜŞEN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Olayın bildirilmesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Başının üstüne düşen genç kız olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan İlknur Çelik, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1 GÖZALTI
Çelik'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alırken geniş çaplı soruşturma başlattı.
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ohh ne iyi etmişCevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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Yazık oldu. O yaşlarda insanlar şuursuz olabiliyor. Gerçekten çok sevmiş kız, bağlanmış. O çocuk da canını çok yakmış. Her canı yanan intihar etmiyor ama bazen o yaşlarda kişiler bu yollara başvurabiliyor. Önünü nasıl alacaksın ki. Sonuçta yurt binası atlayan atlar. Nasıl tutacaksın.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ya şurdaki yorumlara bakıyorum, Bir ana kuzusu ölmüş, o veya bu sebepten, ama hala o pislik elleriyle ölünün ardından abuk sabuk konuşabilen insan kılıklı pislikler var ya!Ulan yazık sizi doguran anaya. Taş doğursaydı da ananız dünyaya bir katkınız olurdu be!!!Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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YAZIK OLMUŞ CİVCİVECevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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degdimi peki intihar etmeneCevap Yaz 4 Yayından Kaldır