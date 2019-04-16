Sevgilisiyle Görüntülenen Kaan Urgancıoğlu, Gazetecilere Çıkıştı

Son günlerde La Casa de Papel dizisinin Türk versiyonunda oynayacağı konuşulan yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sevgilisiyle objektiflere takıldı. Kameraları görünce gerilen Urgancıoğlu, "Bari mekanların adını yazmayın. Bizim üzerimizden kimse reklam yapmasın" dedi.

FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİNCE GERİLDİLER

Habertürk'ün haberine göre, Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Zeynep Oymak'la önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yemek için geldikleri mahalle katında fotoğraflarının çekilmesiyle gerilen Urgancıoğlu ve sevgilisi, siparişlerini neredeyse iptal edecekti.

"BİZİM ÜZERİMİZDEN KİMSE REKLAM YAPMASIN!"

Muhabirlere ilginç bir çıkışta bulunan Kaan Urgancıoğlu'nun "Tamam anladık, bizi çekiyorsunuz. Bari mekanların adını yazmayın. Bizim üzerimizden kimse reklam yapmasın" demesi şaşırttı.