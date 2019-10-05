Sevgilisiyle arasındaki yaş farkını gazeteden öğrendiğini söyleyen Onur Ünlü, takipçilerini inandıramadı

05.10.2019 15:11

Başarılı yönetmen Onur Ünlü, kendisi gibi başarısıyla adından söz ettiren kendisinden 19 yaş küçük olan Hazar Ergüçlü ile uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor. Aralarındaki yaş farkından dolayı eleştirilerin hedefi olan çiftten Onur Ünlü, sevgilisinin yaş farkını gazetelerden öğrendiğini söyledi.

"YAŞ FARKINI GAZETEDEN ÖĞRENDİM"

Ünlü yönetmen, POSTA'dan Oya Çınar'a konuştu. Ünlü, "Hazar'ın yaşını, aramızda 19 yaş fark olduğunu gazeteden öğrendim. Daha önce üzerine hiç düşünmemiştim. Yaş farkı hesabı yapmamıştım. Hazar ile otururken, konuşurken, film izlerken, dolaşırken kendinden 19 yaş küçük biriyle o şeyleri yaptığını düşünmüyorsun" dedi.

"İNANMADILAR"

Ünlü'nün bu açıklamalarına pek ikna olmayan sosyal medya kullanıcıları "Valla bizde biri biriyle sevgili olunca önce geçmişini araştırıyoruz sonra aralarındaki yaş farkını hesaplıyoruz, Adını da gazeteden mi öğrendin" diye yorumlar yaptılar.