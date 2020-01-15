: Sevgilisinin kocasını öldüren sanıktan ilginç savunma: Sizi seviyorum

15.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:44

Kocaeli'de gece girdiği evde sevgilisi ile birlikte uyuyan kocasını öldürdüğü iddia edilen şahıs mahkemede suçsuz olduğunu söyleyerek mahkeme heyetine, "Sizleri çok seviyorum. İyi ki 7. Ağır Ceza mahkemesine düştüm, sizi kim kandırabilir ki" dedi.

7 Kasım 2017 tarihinde polis merkezine giden kadın, oğlu Hüsnü Güntaç'ın (42) kayıp olduğunu belirtti. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp şahsın yakınlarının ifadesine başvurdu. Bu sırada hayatını kaybeden Hüsnü Güntaç'ın bir yakını, Güntaç'ın eşi Sibel G.'nin sürekli kendilerine çelişkili ifadeler verdiğini polise anlattı.

Bunun üzerine konu Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektiflerine intikal etti. Harekete geçen cinayet bürosu dedektifleri, Sibel G.'yi izlemeye başladı. Yapılan teknik incelemelerde hayatını kaybeden Hüsnü Güntaç'ın aracını başka bir kişinin kullandığını, yanında ise Sibel G. olduğunu belirledi.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Sibel G.'nin yanında bulunan kişinin, gönül ilişkisini yaşadığı Fahrettin Ö. olduğunu tespit etti. Cinayet bürosu dedektifleri, iki kişinin izine Kütahya'da rastladı. Kiraladıkları evde kaldıkları belirlenen iki kişi, dün yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinde sevgili olduklarını ve Sibel G.'nin kendisini dövdüğünü iddia ettiği kocasını Fahrettin Ö.'ye öldürttüğünü itiraf etti.

AVUKATI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Daha sonra savunma yapan Sanık Sibel G.'nin avukatı, "Sibel uzun süredir mağdur durumda. Sibel'in tüm tedbirler uygulanarak en azından ev hapsinde tutulmasını istiyoruz. Çocuklarına yaşlı olan anneanneleri bakıyor. Çocuklar küçükler ve zaten babalarını kaybetmişler. Her türlü koşulu uygularsınız. Zaten kaçamaz, davanın kararına göre tekrar cezasını çeker. Çocuklar için, 'Annemiz babamızı öldürdü' düşüncesi zaten kötü bir algı oluşturdu. Çocukları düşünerek bir tahliye kararı verilmesini talep ediyorum" diyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, DNA testi raporlarının beklenilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

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