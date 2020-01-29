1 çocuk annesi sevgilisini öldüren şahıs olaydan iki gün sonra intihar etti
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 1 çocuk annesi sevgilisini öldüren şahıs, cinayeti işlediği silahla intihar etti.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 1 çocuk annesi sevgilisini öldüren şahıs, cinayeti işlediği silahla intihar etti.
20 Ocak tarihinde Çayırova Emek Mahallesi 54. Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre 54. Sokak üzerindeki evden silah sesleri geldiğini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde 6 yaşındaki Y.Y. adlı çocuğu, kanlar içinde yerde yatan annesi Zübeyde Duran'ın (40) başında buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Zübeyde Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
ANNESİNİN CANSIZ BEDENİ BAŞINDA BEKLEDİ
Annesinin cansız bedeni başında bekleyen Y.Y, annesinin sevgilisi olan Mürsel E.'nin eve geldiğini daha sonra da patlama sesi duyduğunu, Mürsel E'nin evden ayrıldığını söyledi. Zübeyde Duran'ın cansız bedeni incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
İNTİHAR ETTİ
Ekipler şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, yaşanan olaydan 2 gün sonra Mürsel E. cinayeti işlediği tabancayla Gebze ilçesinde intihar etti. Mürsel E'nin cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.
Haber Videosu: 1 çocuk annesi sevgilisini öldüren şahıs olaydan iki gün sonra intihar etti
-
Sevgilisi hmm, depremleri gördü nikahlı olmadığı birisiyle beraber olduğunu düşünüp kara kara düşünmeye başladı ve sonra baktı bu depremler kıyamete doğru gidiyor iyisi mi kıyamet gününü yaşamadan kaçalım dedi ve kendini intihar eyledi. Bu benim fikrim isteyen başka türlü düşünebilir.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır