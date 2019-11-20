Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı
Zonguldak'da sevgilisinin kendisini terk etmesi sonrası bunalıma giren genç kız, öğretmenevinin terasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, genç kızı güçlükle ikna etti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sevgilisinin kendisini terk etmesi nedeniyle bunalıma giren genç kız, öğretmenevinin terasında intihar girişiminde bulundu. Polis ve öğretmenevi çalışanları Y.N.Ş.'yi ikna ederek intihardan vazgeçirdi.
TERASI ÇIKIP CANINA KIYMAK İSTEDİ
Olay öğle saatlerinde, Ereğli Öğretmenevi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa'dan Ereğli'ye gelen Y.N.Ş. erkek arkadaşıyla bir kafede görüştü. Sevgilisinin kendisini terk etmesi üzerine bunalıma giren Y.N.Ş., 7 katlı öğretmenevinin terasına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
EKİPLER, GÜÇLÜKLE İKNA ETTİ
Öğretmenevi çalışanları aşağı atlamak isteyen Y.N.Ş. ile görüşürken, 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, genç kızla görüştü. Polis ve öğretmenevi çalışanları tarafından ikna edilen Y.N.Ş. intihardan vazgeçirildi. Y.N.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Haber Videosu: Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı