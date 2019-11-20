Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı
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Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı

Zonguldak'da sevgilisinin kendisini terk etmesi sonrası bunalıma giren genç kız, öğretmenevinin terasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, genç kızı güçlükle ikna etti.

20.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:06
Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sevgilisinin kendisini terk etmesi nedeniyle bunalıma giren genç kız, öğretmenevinin terasında intihar girişiminde bulundu. Polis ve öğretmenevi çalışanları Y.N.Ş.'yi ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

TERASI ÇIKIP CANINA KIYMAK İSTEDİ

Olay öğle saatlerinde, Ereğli Öğretmenevi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa'dan Ereğli'ye gelen Y.N.Ş. erkek arkadaşıyla bir kafede görüştü. Sevgilisinin kendisini terk etmesi üzerine bunalıma giren Y.N.Ş., 7 katlı öğretmenevinin terasına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

EKİPLER, GÜÇLÜKLE İKNA ETTİ

Öğretmenevi çalışanları aşağı atlamak isteyen Y.N.Ş. ile görüşürken, 112'ye verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, genç kızla görüştü. Polis ve öğretmenevi çalışanları tarafından ikna edilen Y.N.Ş. intihardan vazgeçirildi. Y.N.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı
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