Sevgilisi Melis Sütşurup'u aldattığı söylenen Mustafa Sandal iddialara son noktayı koydu

Emina Jahovic ile olan evliliğini tek celsede bitiren başarılı şarkıcı Mustafa Sandal, sosyetik güzel Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başladı. 49 yaşındaki popçunun geçen hafta gittiği Fransa Cannes tatili sırasında Melis Sütşurup'u bir esmer güzeli ile aldattığı iddia edilmişti. Konu hakkında açıklama yapan Sandal, sevgilisiyle ilişkilerinin devam ettiğini söyledi.

"DEDİKODULAR ÇİRKİN"

Posta'da yer alan habere göre; Bir hayranının fotoğraflarını çekmesi sonucunda basında ihanet haberleri çıkan şarkıcı, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Yemek yiyen Sandal, iddialar için "Dedikodular çirkin. Melis ile ilişkimiz devam ediyor" diye konuştu.

Mustafa Sandal ve esmer güzel

Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal

Kaynak: Diğer