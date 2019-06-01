Sevgilisi Melis Sütşurup'u aldattığı söylenen Mustafa Sandal iddialara son noktayı koydu
Melis Sütşurup ile aşk yaşayan Mustafa Sandal, geçtiğimiz gün Fransa Cannes tatili sırasında esmer bir güzelle görüntülendi. Sevgilisi aldattığı söylenen şarkıcı, konu hakkında açıklama yaptı.
Emina Jahovic ile olan evliliğini tek celsede bitiren başarılı şarkıcı Mustafa Sandal, sosyetik güzel Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başladı. 49 yaşındaki popçunun geçen hafta gittiği Fransa Cannes tatili sırasında Melis Sütşurup'u bir esmer güzeli ile aldattığı iddia edilmişti. Konu hakkında açıklama yapan Sandal, sevgilisiyle ilişkilerinin devam ettiğini söyledi.
"DEDİKODULAR ÇİRKİN"
Posta'da yer alan habere göre; Bir hayranının fotoğraflarını çekmesi sonucunda basında ihanet haberleri çıkan şarkıcı, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Yemek yiyen Sandal, iddialar için "Dedikodular çirkin. Melis ile ilişkimiz devam ediyor" diye konuştu.
Kaynak: Diğer
YORUMLAR (6)
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Süt içmeyi bırakıp çaya döndüCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Süt dokundu kahve içtiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Hesinden sıkıldık bizi ilgilendirmez kim ne yaparsa yapsın haberleri açıyoruz ne oldu diye hep magazin saçma saçma bu ne yaa kim kimle olursa olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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edep yahu! ahlaksiz herif ya, burasi mslüman ülke, böyle haeketleri burda yapamazsin onun bunun kiziyla namusuylaCevap Yaz 2 4 Yayından KaldırKENİ: yürü irana yürü burasi Türkiye özgür bir ülke insanlarin böyle moralini bozamasin sen yürü irana yürü anyayi konyayi görürsün ozaman ahlaksiz herifsin.Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın1 1 Yayından Kaldır