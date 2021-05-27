Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek Filmi
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Lara Jean, hayatının en iyi yazını yaşar. Erkek arkadaşı Peter ile ilişkisi güzel bir şekilde devam eder. Bu sırada babası komşuları ile yeniden evlenmeye karar verir. Düğün hazırlıkları ile ilgilenen Lara, kardeşi Margot’ın da yaz tatili için eve gelecek olmasından dolayı ayrıca mutludur. Ancak bu yoğun tempoda Lara bir yandan da kendi hayatı ile ilgili önemli kararlar vermek zorundadır. Üniversite için evinden ayrılma durumuyla karşı karşıya olan Lara bu süreçte Peter ile ilişkisinin ne olacağı konusunda korkuya kapılır.
Yönetmen: Michael Fimognari
Senaryo: Katie Lovejoy, Jenny Han
Oyuncular: Lana Condor, Noah Centineo, John Corbett
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: To All the Boys: Always and Forever
Yapımcı Firma: Overbrook Entertainment
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 109 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 12.02.2021
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Kaynak: InterSinema.com