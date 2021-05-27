Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek Filmi
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Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek Filmi

Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek Filmi
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Lara Jean, hayatının en iyi yazını yaşar. Erkek arkadaşı Peter ile ilişkisi güzel bir şekilde devam eder. Bu sırada babası komşuları ile yeniden evlenmeye karar verir. Düğün hazırlıkları ile ilgilenen Lara, kardeşi Margot’ın da yaz tatili için eve gelecek olmasından dolayı ayrıca mutludur. Ancak bu yoğun tempoda Lara bir yandan da kendi hayatı ile ilgili önemli kararlar vermek zorundadır. Üniversite için evinden ayrılma durumuyla karşı karşıya olan Lara bu süreçte Peter ile ilişkisinin ne olacağı konusunda korkuya kapılır.

Yönetmen: Michael Fimognari

Senaryo: Katie Lovejoy, Jenny Han

Oyuncular: Lana Condor, Noah Centineo, John Corbett

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: To All the Boys: Always and Forever

Yapımcı Firma: Overbrook Entertainment

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 109 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 12.02.2021

Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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