Sevda Demirel'den babasını kaybeden Başak Dizer'e şaşırtan sözler: Sanki başkasının cenazesinde
Şarkıcı Sevda Demirel, Babalar Günü'nde babasını son yolculuğuna uğurlayan Başak Dizer Tatlıtuğ, hakkında söyledikleriyle pes dedirtti.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un uzun süredir kanser tedavisi gören babası geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Şarkıcı Sevda Demirel ise Dizer'in yaşadığı acı hakkında yaptığı "Sanki yabancı birinin cenazesinde" yorumuyla herkesi şaşkınlığa uğrattı.
BABALAR GÜNÜ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Dizer'in babası Ali Cengiz Dizer, Babalar Günü'nde Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze ayakta durmakta güçlük çeken Başak Dizer'e ise en büyük destek eşinden geldi.
"İNSANLAR ÇOK GARİP OLMUŞ"
Cenazede çekilen fotoğrafları gören Sevda Demirel ise Dizer hakkında şunları söyledi: "Sanki çok yabancı birinin cenazesine gitmiş gibi duruyor. Ben babam öldüğünde kendimi yerden yere atmıştım hiç bir kimse hiçbir şey umurumda bile değildi. Sadece 'baba beni bırakma' diye bağırdığımı hatırlıyorum bilmiyorum çok garip olmuş insanlar" dedi.
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Erkek fatmaCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Acıyı en derinden yaşamadığı alnında mı yazıyor. ? ayılıp bayıldığı zaman daha mı usullü bir acı duyar insan ?Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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babasını sevmiyor olabilir yani. ne var bunda. bende kolay kolay aglayamam. ALLAH anama babama saglık sıhhat versin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Laf konuşmuş mahallenin delisi cenazelere kadar laf söyleyip. Reklam yapan sebekte ne beklersin inine geri donCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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sevda mısın nesin travesti kılıklı sen kendine yakısanı yapmıssın. herseyi de bilir yaaa böyle tipler.Cevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır