Ses Gelen Mezarı Kazan Polis, Gömülen Kişinin Yaşadığını Gördü
Görevlinin "Ses geliyor" diye ihbarda bulunduğu mezarı kazan ekipler, gömülen kişinin yaşadığını fark etti.
Peru'da bir mezarlık görevlisi, mezarlardan birinden ses geldiğini duyunca durumu polise bildirdi.
MEZAR KAZILINCA GÖMÜLEN KİŞİNİN YAŞADIĞI FARK EDİLDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri, görevlinin ses geldiğini öne sürdüğü mezarı kazmaya başladı. Ekipler, mezarın içindeki kişinin yaşadığını fark edince daha büyük bir delik açtı. Uzun uğraşlar sonucu mezardan çıkartılan adamın bitkin olduğu gözlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis, mezardan çıkarılan adamı ifade için emniyete götürdü.
YORUMLAR (4)
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MANTIĞA BAK YA. ADAMI SORGUYA ÇEKECEKLERMİŞ NE SORACAKLAR ACABA SORGU MELEKLERİ NE SORDUĞUNU MUCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adama ne oldu da öyle gömüldü acaba hiç mi ses çıkarmamış ? Gömülürken, yıkanırken, şaşırtıcı.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırMEHMET: gevur yıkamaz kardeş. peru yazıyor.Yayından Kaldır
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Bikmadiniz bu yalan haberleri yapmayaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır