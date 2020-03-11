Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
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Şarkikaraağaç, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı

Isparta'da köylerden taşımalı eğitim için gelen kız öğrencilerden biri, ailesine servis şoförünün kendisini taciz ettiğini söyledi. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, kız öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen servis şoförünü gözaltına aldı.

11.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:44
Kız öğrencinin

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, taşımalı eğitim gören kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis şoförü M.T. (48) polis tarafından gözaltına alındı.

KIZ ÖĞRENCİ AİLESİNE ANLATTI

Şarkikaraağaç ilçe merkezine, köylerden taşımalı eğitim için gelen kız öğrencilerden biri, ailesine servis şoförü M.T.'nin kendisini taciz ettiğini söyledi. Aile de durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Şarkikaraağaç Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, M.T.'yi dün gözaltına aldı.

SERVİS MİNİBÜSÜNE EL KONULDU

Polis merkezinde sorgulanan M.T. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, polis, servis minibüsüne inceleme yapmak için el koydu.

Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı

Kaynak: DHA

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Öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı

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Haber Yorumları (15)
500
SERVİS SÖFÖRÜ: çok var piyasada liseli kızları götüren . . . Eğitimsiz bazı şöferler ergen kızları yıllardır igfal ediyor garip olan şey tüm servis arabalarında kamera olmaması. . Anne baba kızlarının şöferlerin neler yaptığı görürdü.
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MUSTAFA UNAL: Bayan elektirik alirsa hoşlanirsa taciz değil hoşlanmassa taciz senin boyanman cilanman açik giymende erkekleri tahrik ediyorsun
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KANUNSUZLAR: Kadin haklari diye atmadiginiz iftira kalmadi.ne kadar inandirici bu olay belkide soforle sevgili olmuslardir ayrilinca intikam almak icin soyledi zaten arastirma yok Erkegin kaniti olsa bile inan an yok Ben boyle bir ulkede yasamak istemiyorum.kimligimi Suriyeli Kere verin Ben Afrika kongo cumhiretine gidiyorum orasi burdan daha adaletli
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HAKİKAT: Çok çok doğru
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VATANDAŞ: bu haberlerin çoğu yalan amaç halkı isyan ettirmek ama yinede dikkatli olmak lazım çünkü bir kızın eline 3 krş verip şikayet ettirmek çok kolay ve kanunda da kadının sözü esas olduğu için direk kendinizi suçlu bulabilirsiniz dikkat dikkat dikkat
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MURO: delil ispata gerek yok kadını n beyanı esastır . hemen yaftayı koyun doğrumu iftiramı bilmeden
Cevap Yaz 8 27 Yayından Kaldır
BJK: bu kızın iddası kimsenin suçu sabit olmadıkça hakim karşısına çıkıp hüküm giymediği müddetçe herkes suçsuzdur. belki kız yalan söylüyor
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ZİYAA: İdam edin gitsin...
Cevap Yaz 14 15 Yayından Kaldır
SAÇMALAMAYIN: küçükcük kız niye yalan sölesin ne çıkarı olabilir 48 yaşında adamdan.
13 10 Yayından Kaldır
AASSSS: Senin başına öyle bir iftira gelirde görürsün günün. Medya bu olayları o kadar şişirdi ki.
5 11 Yayından Kaldır
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500
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