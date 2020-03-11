Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı Isparta'da köylerden taşımalı eğitim için gelen kız öğrencilerden biri, ailesine servis şoförünün kendisini taciz ettiğini söyledi. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, kız öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen servis şoförünü gözaltına aldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, taşımalı eğitim gören kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis şoförü M.T. (48) polis tarafından gözaltına alındı. KIZ ÖĞRENCİ AİLESİNE ANLATTI Şarkikaraağaç ilçe merkezine, köylerden taşımalı eğitim için gelen kız öğrencilerden biri, ailesine servis şoförü M.T.'nin kendisini taciz ettiğini söyledi. Aile de durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Şarkikaraağaç Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, M.T.'yi dün gözaltına aldı. SERVİS MİNİBÜSÜNE EL KONULDU Polis merkezinde sorgulanan M.T. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, polis, servis minibüsüne inceleme yapmak için el koydu. Kaynak: DHA Haberin Videosu: Öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı