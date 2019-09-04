Sertap Erener'den "Kadın göğsü görünüyor" sansürüne sert tepki: Çıplaklık ayıp değil

Sertap Erener'den "Kadın göğsü görünüyor" sansürüne sert tepki: Çıplaklık ayıp değil

Birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayan Harbiye Açık Hava Tiyatro'sunun geçtiğimiz geceki yıldızı Sertap Erener'di. Erener, konserindeki sinevizyon gösterisinin sansüre uğramasına "Çıplaklık ayıp değil" diyerek tepki gösterdi.

04.09.2019 14:50
Sertap Erener'den

Harbiye konserinde sevenleriyle buluşan sanatçı Sertap Erener, konserinde yaşadığı tatsız durumdan dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

SANSÜRE TEPKİ GÖSTERDİ

Dünkü konserde sinevizyon gösterisinde yer alan "kadın göğsü" sebebiyle videonun sansüre uğradığını öğrenen Sertap Erener tepki gösterdi.

"ÇIPLAKLIK AYIP DEĞİL"

Tepkisini çekinmeden dile getiren Erener, "Sanat sansürle hiçbir zaman kapatılamaz. Çıplaklık ayıp değildir, buradaki şey ayıptır. Çok sinirlendim ve derin bir yara aldım paylaşmak istiyorum. Özellikle sanatta sansüre karşıyım. Bir kadının memesi görünüyor diye filmi kesmek felaket" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Erener'e meslektaşı Hadise'den de destek geldi. Hadise, "Sansürün ve yasakların her zaman karşısındayım! Sertab Erener'in Harbiye konserinde göstermek için hazırladığı video üzerinden maruz kaldığı sansür için çok üzgünüm" notunu paylaştı.

Sertap Erener'den
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YORUMLAR (59)

  • KUZEYİN UŞAĞII:
    KİM DEMİŞ AVRUPA İNSANİ MEDENİ. . NE EDEP KALMIŞ NE HEYA. . ÇIRILÇIPLAK BEDENİ. . AÇMAKSA BEDENİ. . OLMAKSA MEDENİ. . . DESENE HAYVANLAR DAHADA MEDENİ. . . ÜSTAD NECİP FAZİL KISAKÜREK. .
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  • MÜSLÜMAN:
    Cem: Sen yobaz olma kocum, medeni ol, orani burani da acabilirsin. Biz yobaz oluruz, öyle herkese yobazlik yakismaz ve istesede olamaz.
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  • IŞTE ORDA DUR..:
    Çıplaklık ayıp değil madem neden kısmen de olsa giyinip çıkıyorsun... hiçbir şey giymeden çık mesela... hayvan misali... size göre ayıp diye birşey yok zaten.... ha pardon... baş örtüsü takmak ayıp belki senin ziyniyetine göre.. dini sembol çünkü değil mi... siz var ya... gavur tohumu ekilmiş yüreklerinize...
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  • YAVUZSELİM:
    Bazı yorumları heralde insanlıktan anlamayan, anlayışsız ve herkesi istediği gibi yönetebileceğini sanan ve herkesinde onların istediği gibi yaşaması gerektiğini sanan kişiler yazmış. KİMSE KİMSEYE KARIŞAMAZ ALOO, utanmadan birde yazı yazmışlar, bazıları yine dönüp dolaştırıp dine getirmiş, bir sürü açık tanıdım ama bazı kapalılardan daha namusluydu hadi buyur burdan yak, KİŞİNİN DİNDARLIĞI ve İYİLİĞİ vs AÇIK yada KAPALI olduğundan ANLAŞILMAZ !!!!!! anlayın artık şunu, ALLAH değilsiniz, susun !!!
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  • PAŞALI:
    Kadın hakları diye böğüren çağdaşlar, Diyarbakır''da çocukları dağa kaçırılan ANALARIN sesini neden duymamazlıktan gelirsiniz.
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  • BLABLA:
    ne komiksiniz valla allah iyiliğinizi versin çıplaklık ayıp deil tamam anladık peki ne ayıp ayıp diye bişey var mı acaba ]] bilen desin çünkü ben her modelden dünyada insanla yaşamayı sevemedim hani dese çıplaklıgın ayıp oldugunu düşünen insanlarda var sonucta toplumdayız ama ben cıplaklıgı seviyorum dese anlıycam yada cıplaklıga sanat demese beden sergisinisanat valla sanat nerelere düştü hey gidi aslında varya bunun adı özgürlük deil bu zihniyetler yayın reklam sanat yasagı gelmeli ibreti alem
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  • SERTAP:
    namaz kılmak, oruç tutmak, şeriatın gerektirdiği şekilde yaşamak. . . vs.
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