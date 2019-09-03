İstanbul'da konser veren Sertab Erener, yıllardır kolit hastalığıyla mücadele ettiğini itiraf etti

İstanbul'da konser veren Sertab Erener, yıllardır kolit hastalığıyla mücadele ettiğini itiraf etti

Bu yıl müzik hayatının 27'nci yılını kutlayan sanatçı Sertab Erener, İstanbul Harbiye'de verdiği konserde uzun yıllardır kolit hastalığı ile mücadele ettiğini anlattı.

03.09.2019 07:59
İstanbul'da konser veren Sertab Erener, yıllardır kolit hastalığıyla mücadele ettiğini itiraf etti

Bu yıl müzik hayatının 27. yılını kutlayan sanatçı Sertab Erener, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya geldi. Elektrik ve akustik bölümlerden oluşan konserde sanatçı, müzik hayatı boyunca sevilen şarkılarını bazen akustik olarak seyircilerin alkışları eşliğinde bazen de dans ederek söyledi. Erener, yıllardır kolit hastalığı mücadele ettiğini ve ABD'de bir ameliyat olarak kalın bağırsağını aldırdığını anlattı.

"KİMSEYE PARA KAYBETTİRMEDİM"

Televizyon geçmişine dair arşivindeki çeşitli videoları da konser boyunca ekranlardan izleterek hayranlarına gösteren Sertab Erener, konservatuvar döneminde çıktığı ilk televizyon programını, hazırladığı birçok reklam müziğini seyircilerin beğenisine sundu. Erener, sahnede yaptığı konuşmada, hazırladığı reklam müzikleri sayesinde uzun yıllar stüdyo konusunda iyi tecrübe kazandığını belirterek, "Şarkı söylemede hızlı oldum. Çünkü zaman paraydı. Beni çok seviyorlardı. Çünkü ben stüdyoda parçayı hızlıca söyleyip çıkıyordum. Kimseye de çok fazla para kaybettirmedim. Bu sayede Sezen'i (Aksu) tanıdım. Hatta Sezen'e vokal yaptığım yıllardır." dedi.

"ŞARKI SÖYLERKEN AYAKTA DURAMADIĞIM İÇİN BİRİ ARKADAN BENİ TUTUYORDU"

Sanatçı, uzun yıllar kolit hastalığı ile mücadele ettiğini ve ABD'de gerçekleştirilen ameliyatla kalın bağırsağının alındığını, ince bağırsağıyla yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Sertab Erener, ilk albümünün fotoğraf çekimine de hastalığının tedavisi sırasında hastaneden çıkarak gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Albüm bitemiyordu. Ben hastaneydim çünkü. (Sezen Aksu) 'Çıkacaksın, geleceksin ve biz bu albümü bitireceğiz. Yoksa bu albüm çıkmayacak.' dedi. Bu sözler bana öyle bir motivasyon oldu ki, bazen insanlara gerçekten bir tokat gerekiyor. Ben o cümleyi, ayağa kalkmak olarak algıladım. Yıkılmak olarak değil. Benim yapımda da var. Biraz savaşçıyımdır. Sonra ben hastaneden çıkarak çekime geldim. Ayakta duramıyordum. Arkadan birileri beni tutuyordu.

"ÖNEMLİ OLAN ZORLUKLARDAN SONRA YENİDEN KÜLLERİNDEN DOĞMAK"

Çünkü 2 aydır yatıyordum. Hiç kıyafetim yoktu ki insanlar fotoğraf çekimlerinde heyecanlanırlar, hazırlanırlar. Çekimde giydiğim kıyafetlerin hepsi Sezen'indi. Çok zorlu bir dönemdi. Hayatta birçok zorluk yaşanıyor ama önemli olan o zorluklardan sonra yeniden küllerinden doğup, ayağa kalkmak ve ders almaktır."

"ANNEM, BABAMA AŞIK OLUNCA OKULUNU BIRAKMIŞ"

Konuşmasında ailesinden de bahseden ünlü sanatçı, "Rahmetli babam avukattı. Çok hak ve hukukla büyüdüm. Annem de bir sanatçıydı. Resim yapardı. Babama aşık olunca okulunu bırakmış, fakat çok da pişmandır. Beni inandığım, bildiğim ve ben olan her şey konusunda beni özgür bıraktılar." diye konuştu.

2,5 SAAT ŞARKI SÖYLEDİ

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde, aralarında "Yalnızlık Senfonisi", "Belki de Dönerim", "İstanbul", "Vur Yüreğim", "Everyway That I Can"in bulunduğu birçok şarkı seslendiren sanatçı, 2,5 saat performans sergiledi. Konserde ayrıca Erener'in vokalliğini üstlenen Zeynep Doruk da geçen ay çıkardığı "Unutmasınlar" adlı ilk albümünden bir eser söyledi.

İstanbul'da konser veren Sertab Erener, yıllardır kolit hastalığıyla mücadele ettiğini itiraf etti
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (18)

  • MANUKA BALI:
    kolite yegane çözüm manuka balı ve gıda diyeti. . 1, 1. 5 yıl kesin çözüm. Alkol sigara asitliler kahve kesinlikle yasak.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • ASDFHJ:
    KENDİ ÜLKEMİZ İÇERİSİNDE İNSANLARI AYRIŞMAŞTAN VAZGECERSEK DIŞ ÜLKEDER DE BİZİ İNSAN YERİNE KOYAR HERŞEYDEN ONCE , İNSAN OLUN İNSAN
    Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • SSSSSSSSSSSSSSSS:
    Çalışkan ve verimli insanların hasta olması beni üzüyor. . . Allah yardımcısı olsun acil şifalar inşallah. . .
    Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
  • TARİH:
    Bilmeyenler için bilgilendirme yapayım kendisi yahudi asıllı vatandaşımızdır Eurovision yarışmasınıda bu lobilerin sayesinde kazanmıştır ben yarışmaya katılacağını duyduğumda söylemiştim buna kazandıracaklar diye dediğim çıktı adamlar bizim ülkemizde krallar gibi yaşıyorlar bizdede çok güçlüler bu lobiler resmen at koşturuyorlar bırakın bu sanatçı zırvalığını artık uyanın
    Cevap Yaz 8 17 Yayından Kaldır
  • DOĞRU DİYOSUN:
    Evet kendisi yahudi mi bilmem ama kardeşi öyle hatta kardeşi düğününde damatlık takım yerine geleneksel yahudi kıyafeti giymişti çok şaşırmıştım
    Yayından Kaldır
  • VAN GÖLÜ:
    tarih ile yalan yan yana gelmez senin gibi yalancı ve iftiracısın
    1 3 Yayından Kaldır
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.