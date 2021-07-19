Serkan Kaya, Arto'ya dava açtı
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Serkan Kaya, Arto'ya dava açtı

Serkan Kaya, Arto'ya dava açtı
Hürriyet - Haberler | Magazin

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davaya göre Serkan Kaya'nın ardından sahneye çıkan Arto, ünlü şarkıcıya "Bir alkışı hak etti mi? Sahne öğren biraz. Hiçbir b.ka yaramıyorsun" diye hakaret etti.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davaya göre Serkan Kaya'nın ardından sahneye çıkan Arto, ünlü şarkıcıya "Bir alkışı hak etti mi? Sahne öğren biraz. Hiçbir b.ka yaramıyorsun" diye hakaret etti.

Arto'nun kendisini takıntı haline getirdiğini, prestijini ve itibarını sarsmak, ekonomik olarak yaralamak istediğini öne süren Serkan Kaya, 20 bin lira tazminat istedi.

Kaynak: Hürriyet

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