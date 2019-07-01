- Serinlemek için göle giren AK Parti ilçe yöneticisinin cesedine ulaşıldı

Açıkta kayıktan göle atlayan AK Parti ilçe yöneticisi 24 saat sonra ölü olarak bulundu

AK Parti Gelendost ilçe yöneticisi Eğirdir Gölü'nde boğuldu

ISPARTA - Isparta'nın Gelendost ilçesinde ailesiyle birlikte kayıkla Eğirdir Gölü'ne açıldıktan sonra serinlemek için suya atlayan AK Parti Gelendost İlçe Başkanlığı yöneticisi Murat Satılmış, yapılan aramalar sonucu kaybolduktan 24 saat sonra ölü olarak bulundu. Antalya Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma Timi ekiplerince göle atladığı yerden 200-300 metre ileride bulunan Satılmış'ın cesedinin gölün yaklaşık 3,5 metre derinliğinden çıkarıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Eğirdir Gölü'ne kıyısı bulunan Gelendost ilçesindeki Höyükönü (Ada) mevkiinde ailesiyle birlikte kayıkla göle açılan AK Parti İlçe Yöneticisi Murat Satılmış (51), açıkta serinlemek ve yüzmek için suya atladı.

Gölde bir süre yüzen Satılmış, daha sonra gözden kayboldu.

Ailenin ihbarı üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olayın ardından bölgeye Jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ekipleri ile arama ve kurtarmada görevli dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün akşam saatlerinde arama ve kurtarma çalışmalarına başlarken bir sonuca ulaşılamaması üzerine çalışmalar, bugün sabahın erken saatinde yeniden başlatıldı.

Boğulduğu değerlendirilen Satılmış, gölde kaybolduktan yaklaşık 24 saat sonra Antalya Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma Timi ekiplerince ölü olarak bulundu.

Satılmış'ın cesedinin, göle atladığı yerden yaklaşık 200 - 300 metre kadar ileride ve kıyıdan ise 500 - 600 metre ileride yaklaşık 3,5 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA