Serenay Sarıkaya gitti Demet Evgar geldi
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Serenay Sarıkaya gitti Demet Evgar geldi

Serenay Sarıkaya gitti Demet Evgar geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İki yıldır sete çıkmayan arabesk müziğin efsane ismi Bergen'in hayatının anlatılacağı 'Bergen' filminde flaş bir hamle yaşandı. İşte detaylar...

Merakla beklenen 'Bergen' filminin hazırlıkları devam ediyor. Filmin yeni yönetmeni Yüksel Aksu oldu. Serenay Sarıkaya'nın zamanlaması uymadığı için rol almadığı projenin yeni başrol oyuncusu için Demet Evgar'ın adı geçiyor. Evgar, son olarak 'Alev Alev' dizisinde yer aldı. (Birsen Altuntaş-TV100)

Serenay Sarıkaya gitti Demet Evgar geldi

Kaynak: Snob Magazin

Bergen filminde sabırlar taştı! Serenay Sarıkaya projeden ayrıldı, yerine Demet Evgar'ın geçeceği konuşuluyor
Bergen filminde sabırlar taştı! Serenay Sarıkaya projeden ayrıldı, yerine Demet Evgar'ın geçeceği konuşuluyor
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