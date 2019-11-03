Serenay Sarıkaya'dan, Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı iddialarını ortaya atanlara 100 bin liralık dava

03.11.2019 09:30

Yaklaşık bir buçuk yıldır dolu dizgin aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti, iki hafta önce ayrılık kararı aldı. Çiftin ayrılıklarına ise güzel oyuncu Serenay ile Cem Yılmaz'ın yakınlaşmasının sebep olduğu söylendi. İddialar karşısında bir süre sessiz kalan güzel oyuncu Serenay Sarıkıya,"Söylemezsem Olmaz" programında Cem Yılmaz'la aşk yaşadığını iddia eden Ece Erken ve Bircan Bali'ye 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

100 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, çıkan haberlerin gerçeğe aykırı olduğunu belirten Sarıkaya'nın avukatı İsmail Filiz, "Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ilişkisini bitirmemiş, Yılmaz ile de hiçbir ilişkisi olmamıştır. Yayınların durdurulmasını ve davalıların 100 bin lira manevi tazminat ödemesini talep ediyoruz" dedi.

MUHABİRLERİ GÖRÜNCE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRMIŞTI

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Serenay Sarıkaya, muhabirleri görünce ne yapacağını bilemedi. Sarıkaya, muhabirlerin Cem Yılmaz hakkında soruları karşısında panik olan oyuncu, yanlışlıkla bir erkek kuaförünün önüne geldi.