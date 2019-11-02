Serenay Sarıkaya, aşk yaşadığı söylenen Cem Yılmaz'ın adını duyunca ne yapacağını şaşırdı

02.11.2019 11:48

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ilişkisini bitirdiği iddia edilen Serenay Sarıkaya, dün Etiler'de görüntülendi. Muhabirleri karşısında görünce panik olan Serenay, Cem Yılmaz hakkında soruları duyunca nereye gideceği bile karıştırdı.

CEM VE DEFNE'NİN ARASINA SERENAY MI GİRDİ?

Yaklaşık bir buçuk yıldır dolu dizgin aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti, iki hafta önce ayrılık kararı aldı. Çiftin ayrılıklarına ise güzel oyuncu Serenay ile Cem Yılmaz'ın yakınlaşmasının sebep olduğu söylendi.

CEM YILMAZ'IN ADINI DUYUNCA YOLUNU KARIŞTIRDI

Bir süredir Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Sarıkaya, dün Etiler'de muhabirleri görünce ne yapacağını bilemedi. Muhabirlerin Cem Yılmaz hakkında soruları karşısında panik olan oyuncu, yanlışlıkla bir erkek kuaförünün önüne geldi.

ARACIYLA TERS YÖNE GİRDİ

TV100 ekranlarında yayınlanan Magazin Hattı programının haberine göre: Muhabirlerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakarak aşk iddiaları hakkında konuşmayan Sarıkaya, hızla aracına bindi. Sarıkaya bu kez de lüks aracıyla ters yöne girdi. Serenay'ın Cem Yılmaz'la çıkan aşk iddialarını yalanlamak yerine yanıtsız bırakması ise kafaları karıştırdı.