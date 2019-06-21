Seren Serengil, Zerrin Özer'in eşi hakkında iddiaları yayınlayan 2. Sayfa sunucularına ateş püskürdü

Zerrin Özer'in nikah fotoğraflarının basına sızmasıyla birçok isim Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına bağlanarak Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu ve kendilerinden binlerce lira para aldığını iddia etti. Çıkan bir çok iddianın ardından Akıncı'nın kendisini evlatlıktan raddettiği babası, aynı programa bağlanarak oğlu hakkında birçok iddia da bulundu. Bunun üzerine Zerrin Özer eşinden kesin olarak boşanmaya karar verdi.

"MEDYA MAYMUNLARI"

Zerrin Özer'in yakın dostlarından biri olan ve şimdilerde TV100'de Duymadık Demeyin adlı programda sunuculuk yapan Seren Serengil, Murat Akıncı hakkında iddiaları yayınlayan 2. Sayfa sunucularına ateş püskürdü. Serengil, gerçek olduğu iddia edilen suçlamaları yayınlayan sunucular için "Zerrin Özer'i bu hale düşüren medya maymunları utansın" dedi.

SUNUCULARA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Zerrin Özer ise 2. Sayfa'nın sunucularına Murat Akıncı hakkındaki iddiaları gün yüzüne çıkardığı için teşekkür etmişti.

PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Seren Serengil'in "Medya maymunu" paylaşımı sitem etti. İşte Serengil'e gelen bazı yorumlar: