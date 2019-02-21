Seren Serengil, YouTube Kanalı Açacağının Müjdesini Verdi
Geçen sene Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında yorumculuk yapan Seren Serengil, YouTube üzerinden yeniden magazin programı yapacağının müjdesini verdi.
Geçtiğimiz yıl Star TV'de 'Duymayan Kalmasın' isimli magazin programında yorumculuk yapan, sonrasında ekranlara ara veren Seren Serengil, geri döneceğinin müjdesini verdi.
"CANLI YAYINLAR BAŞLIYOR"
Ünlü şarkıcı Seren Serengil, birçok ünlü ismin gelir kaynağı haline getirdiği bir platform olan YouTube'da kanal açmaya hazırlanıyor. Kanal açacağı haberini sosyal medya hesaplarından duyuran Serengil, "Artık her şeyi konuşmamızın vakti geldi. Canlı yayınlar şubatta başlıyor." ifadelerini kullandı.
"BENİMLE ÇALIŞIR MISINIZ?"
Serengil, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Yakında kavuşuyoruz. WhatsApp ihbar hattımıza bildiklerinizi, gördüklerinizi aktarabilirsiniz. Şimdiden işbirliğiniz için çok teşekkür ederiz. Yine beraber konuşacağız. Çok özledim sizi. Benimle çalışır mısınız? Bomba haberlere ödüllerimiz olacak. Bana yazın sizsiz olmaz!"
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Kendisinden başka sevinen olmamıştır herhaldeCevap Yaz Yayından Kaldır
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inanmıyorum günlerdir uykusuz bunu bekliyordum..töbe töbeeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Müjdeli haber mi sevinen oldumu acabaaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ayak koktuCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kanalını çok kişi gördü açtı kullandı. En ünlü kanallardan birine sahip.Cevap Yaz Yayından Kaldır