: Serdar Ortaç, tek celsede boşandığı Chloe Loughnan için şarkı yazdı

21.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:16

Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014 yılında evlendiği Chloe Loughnan, geçtiğimiz sene Ağustos ayında tek celsede boşandı. Önceki akşam muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, eski eşi için şarkı yazdığını söyledi.

"BOŞANDIKTAN SONRA ONUN İÇİN ŞARKI YAZDIM"

14 Şubat için yeni bir single çalışması olduğunu söyleyen Serdar Ortaç artık hem vücut hem de yaş olarak yorulduğunu söylediğini. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programının muhabirlerini sorularını yanıtlayan Ortaç, "Chloe ile boşandıktan sonra kendisine şarkı yazdınız mı?" sorusuna "Evet boşandıktan sonra kendisi için bir kaç şarkı yazdım" dedi.

"BANA ŞÖYLE GÖZÜN GİBİ DAVRAN"

Ortaç'ın eski eşi için yazdığı şarkının sözleri ise dikkat çekti. Şarkı bazı sözleri ise şöyle: "Ok çıkmış bir kere yaydan. Kalp yorgun fırtına, kardan. Bana şöyle gözün gibi davran. Kalbinden vururum."

CHLOE'Yİ AYLARDIR GÖRMÜYOR

Aylardır Chloe Loughnan ile konuşmadığını belirten Ortaç eski eşinin kendisine şarkı yazdığından haberi olmadığını söyleyerek mekandan ayrıldı.

"SERDAR AŞIK OLDU"

Önceki akşam Serdar ortaç ile birlikte olan Sinan Akçıl, "Arkadaşlar bombayı patlatıyorum. Serdar da kitap yazıyor. Aşık oldu, kalbi tekrar çarpmaya başladı" demişti. Akçıl'ın sözleri üzerine araya giren Ortaç ise "Yalan öyle bir şey yok, olunca söyleyeceğim" şeklinde konuşmuştu.

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