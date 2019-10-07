Serdar Ortaç, tek celsede boşandığı Chloe Loughnan'a 1 milyon TL tazminat ödeyecek
Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandığı Chloe Loughnan'a 1 milyon TL tazminat ödeyeceği ortaya çıktı. Ortaç, eski karısına tazminatı taksit taksit ödeyecek.
2014 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandı. Çocuk sahibi olmayan Ortaç, eski eşine tazminat ödeyecek.
1 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDEYECEK
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının haberine göre Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a tazminat ödemesine karar verildi. Ortaç, çocuğunun olmamasına rağmen eski eşine tam 1 milyon TL tazminat ödeyecek. Net geliri tam bilinmeyen Ortaç, tazminatı taksit taksit ödeyecek.
TEK CELSEDE BOŞANDILAR
2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 9 Ağustos'ta anlaşmalı olarak boşanmıştı. 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift, duruşma sonrası adliyeden el ele çıkarak "Severek evlendik, severek boşandık." açıklamasını yapmıştı.