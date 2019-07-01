Serdar Ortaç'tan karısı hakkında açıklama: Ben karımı değiştirmem

Serdar Ortaç, İstanbul Bebek'te muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eşiyle 7 yıldır dip dibe olduklarını söyleyen şarkıcı, "Onunla her anım tatil." dedi.

"BİZ 7 SENEDİR DİP DİBEYİZ"

Serdar Ortaç, Bebek'te görüntülendi. Bisikletiyle sahil turuna çıkan şarkıcı, muhabirlerle de sohbet etti. Serdar Ortaç, "Yaz ayının geldiğini Serdar Ortaç şarkılarıyla anlardık. Ancak Sinan Akçıl, yazın gelişini kendi şarkılarının belirlediğini söyledi. Ne diyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Biz de yaşlanıyoruz. Genç jenerasyon geliyor. Hayat şöyle oldu: Karımı değiştir. Arkadaşımı değiştir. Arabamı değiştir. Bir şarkının dinlenme modası üç saniye." Şarkıcı, "Karımı değiştir dediniz. Yanlış anlaşılmasın" sözleri üzerine ise "Misal veriyorum. Ben karımı değiştirmem. Biz 7 senedir dip dibeyiz." dedi.