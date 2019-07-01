Serdar Ortaç'tan karısı hakkında açıklama: Ben karımı değiştirmem

Serdar Ortaç'tan karısı hakkında açıklama: Ben karımı değiştirmem

Geçtiğimiz aylarda haklarında boşanma iddiaları ortaya çıkan Serdar Ortaç karısı Chloe Loughnan hakkında muhabirlerin sorularını yanıtlayarak, "Ben karımı değiştirmem. Biz 7 senedir dip dibeyiz." ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç, İstanbul Bebek'te muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eşiyle 7 yıldır dip dibe olduklarını söyleyen şarkıcı, "Onunla her anım tatil." dedi.

"BİZ 7 SENEDİR DİP DİBEYİZ"

Serdar Ortaç, Bebek'te görüntülendi. Bisikletiyle sahil turuna çıkan şarkıcı, muhabirlerle de sohbet etti. Serdar Ortaç, "Yaz ayının geldiğini Serdar Ortaç şarkılarıyla anlardık. Ancak Sinan Akçıl, yazın gelişini kendi şarkılarının belirlediğini söyledi. Ne diyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Biz de yaşlanıyoruz. Genç jenerasyon geliyor. Hayat şöyle oldu: Karımı değiştir. Arkadaşımı değiştir. Arabamı değiştir. Bir şarkının dinlenme modası üç saniye." Şarkıcı, "Karımı değiştir dediniz. Yanlış anlaşılmasın" sözleri üzerine ise "Misal veriyorum. Ben karımı değiştirmem. Biz 7 senedir dip dibeyiz." dedi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.