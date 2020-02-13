Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan, Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı
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Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan, Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı

Serdar Ortaç ile 6 ay önce tek celsede boşanan model Chloe Loughnan, iş insanı Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı. Çift, dün akşam İstanbul'daki bir mekana gitti.

13.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:25
Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan, Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı

İrlandalı model 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği şarkıcı ile geçtiğimiz yılın ortalarında tek celsede boşandı. Bir süredir yalnız olan model, iş insanı Kaan Kalyon ile ilişki yaşamaya başladı.

CHLOE'NİN YALNIZLIĞI BİTTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın haberine göre: Chloe Loughnan ve Kaan Kalyon, Emirgan'daki bir mekanda yakın arkadaşlarının aracılığıyla tanıştırıldı. İlk günden yakınlaşan ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde sarmaş dolaş dans etti. Yeni bir ilişkiye başlayan Loughnan ve Kalyon dün akşam yine aynı mekana gitti.

SERDAR DA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Bunun yanı sıra Loughnan ile boşanan Serdar Ortaç'ın da yalnızlığı 6 ay sürdü. Ortaç, bir süre önce meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisinden bahseden Ortaç, "Yeni bir parça için bir araya geldik ama aramızdaki enerji çok yüksekti. Bu da ikimiz için aşka dönüştü şu an çok mutluyuz" dedi.


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: Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan, Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı
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