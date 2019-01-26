Serdar Ortaç, 'Chloe'yi Bırak, Seni Sevenden Çocuk Yap ' Diyen Yeliz Yeşilmen'e Sitem Etti: Kime Ne?

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen, önceki gün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Yeşilmen, Chloe Loughnan ile boşanacakları yönünde sık sık haber çıkan Serdar Ortaç'a seslenerek "Etraf güzel kız kaynıyor seni seven kadınla çocuk yap" diyerek seslendi. Ortaç, Yeliz Yeşilmen başta olmak üzere evlilikleri hakkında yorum yapanlara cevap verdi.

"CHLOE'Yİ BIRAK ETRAF GÜZEL KIZ KAYNIYOR"

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen, önceki dün katıldığı programda "Serdar Ortaç'ın eşine karşı böyle olmasına üzülüyorum bu kadar ezilmesin. Evet güzel kadın ama Serdar o gidecek diye öyle çabalar sarf ediyor ki. Benim gördüğüm tabloda Serdar Ortaç değil de sanki Chloe bir starmış gibi. Adam çocuk diye delirdi. Ne olursa olsun bir çocuk yapmalıydı bu kadar yıldır. Serdar Ortaç'a yazık. Chloe, Serdar'ın ismini kullanıyor. Bence kız istemiyor, zoraki. Etraf güzel kız kaynıyor. Daha iyi bir eş, kendine daha yakın çocuk verebilecek bir eş bir evlilik. Yol yakınken yapsın." diyerek Serdar Ortaç'a seslendi.

"30 TANE KIRIK VARDI, YÜZÜ GÖZÜ TANINMAZ HALDEYDİ"

Yeşilmen'in sözlerinin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Serdar Ortaç, tepkisini şu sözlerle gösterdi: "Hanım daha yeni Türkiye'ye geldi, kaza geçirdi. 4 ay yattı 30 metre uçtu neredeyse ölüyordu. 30 tane kırık vardı vücudunda, yüzü gözü tanınmaz haldeydi. Yeni toparladı kızcağız.

"NE ZAMAN BEBEK YAPACAĞIMIZDAN KİME NE?"

Gelir gelmez 'bunlar boşanacakları bu kız Serdar'ı sevmiyor, bunlar ne biçim aile, çocuk niye yapmıyorlar.' Dur bir kız iyileşsin de çocuk yapacak hale gelsin. Ayrıca ne zaman bebek yapacağımızdan kime ne? Derken kardeşim yoğun bakımda, ben hastalandım. Gene konserlerim başladı bırakın da onlarla ilgileneyim."