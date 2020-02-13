Serdar Ortaç, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadığını itiraf etti

13.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:09

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 6 ay önce tek celsede boşandı. Aylar sonra yeni bir ilişkiye başlayan Ortaç, yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu.

"ENERJİMİZ AŞKA DÖNÜŞTÜ"

Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Seçil Gür ile bir mekandan çıkarken görüntülendi ve ikilinin bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Dün muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı yeni ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Seçil Gür ile birlikte olan Ortaç, "10 yıllık bir arkadaşlığımız söz konusu, yeni bir parça için bir araya geldik ama aramızdaki enerji çok yüksekti. Bu da ikimiz için aşka dönüştü şu an çok mutluyuz" dedi.

BEBEK SORULARINA CEVAP VERDİ

Uzun zamandır çocuk istediğini dile getiren Serdar Ortaç, muhabirin "Seçil hanımla çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bakalım zaman bize neler gösterecek" cevabını vererek evliliğe yeşil ışık yaktığını gösterdi.