Serdar Ortaç'ın Eşinden Boşanma Açıklaması!
ABD'nin Miami eyaletinde kaza geçirerek zor günler yaşayan Chloe Ortaç, Serdar Ortaç ile boşanacakları iddialarına cevap vererek, "Hiç kimseyle konuşmadım. Sadece ailemin yanında olmak istedim. Onlar bana çok iyi geldi. Tabi ki Serdar'ı da özledim." dedi.
ABD'nin Miami eyaletinde kaza geçirerek zor günler yaşayan Chloe Ortaç, Serdar Ortaç ile boşanacakları iddialarına cevap vererek, "Hiç kimseyle konuşmadım. Sadece ailemin yanında olmak istedim. Onlar bana çok iyi geldi. Tabi ki Serdar'ı da özledim." dedi.
"HER ŞEY YOLUNDA AYRILMAYACAĞIZ"
"Kazadan sonra zor günler yaşadım" diyen Chloe, "Hiç kimseyle konuşmadım. Sadece ailemin yanında olmak istedim. Onlar bana çok iyi geldi. Tabi ki Serdar'ı da özledim. Artık işimin başındayım, daha sık görüşeceğiz. İşime ağırlık vereceğim" açıklamasını yaptı. Serdar Ortaç ile evliliğini bitireceğine yönelik iddiaları yalanlayan Chloe, "Çok sık haber çıkıyor. Herkes bizim adımıza yorumlar yapıyor. Ama öyle bir şey olmayacak. Sosyal medyada da çok konuşuluyor. Her şey yolunda ayrılmayacağız" dedi.
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Çocuk yapmadan iyi nafaka alamaz kiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Son fotoya dikkat , tüm yırtıcılar pusuda serdar . Burada doğa kanunu işler serdar , her an alabilirlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bi bosanamadiniz gitti.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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serdar harbiden bırak artık su kızı ya yasın gecti cocuk istiyosun yapmıyor yol ver gitsinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır