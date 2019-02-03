Serdar Ortaç'ın Eşinden Boşanma Açıklaması!

ABD'nin Miami eyaletinde kaza geçirerek zor günler yaşayan Chloe Ortaç, Serdar Ortaç ile boşanacakları iddialarına cevap vererek, "Hiç kimseyle konuşmadım. Sadece ailemin yanında olmak istedim. Onlar bana çok iyi geldi. Tabi ki Serdar'ı da özledim." dedi.

"HER ŞEY YOLUNDA AYRILMAYACAĞIZ"

"Kazadan sonra zor günler yaşadım" diyen Chloe, "Hiç kimseyle konuşmadım. Sadece ailemin yanında olmak istedim. Onlar bana çok iyi geldi. Tabi ki Serdar'ı da özledim. Artık işimin başındayım, daha sık görüşeceğiz. İşime ağırlık vereceğim" açıklamasını yaptı. Serdar Ortaç ile evliliğini bitireceğine yönelik iddiaları yalanlayan Chloe, "Çok sık haber çıkıyor. Herkes bizim adımıza yorumlar yapıyor. Ama öyle bir şey olmayacak. Sosyal medyada da çok konuşuluyor. Her şey yolunda ayrılmayacağız" dedi.