Serdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan, eski Survivor yarışmacısı ile aşk yaşamaya başladı
Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Chloe Loughnan, gönlünü Survivor'un eski yarışmacısı Yiğit Marcus Aral'a kaptırdı.
2014 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandı. Eski eşini unutan model, eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral, aşk yaşamaya başladı.
CHLOE YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Beyaz TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Ece Erken ile Bircan Bali'nin üstlendiği Söylemezsem Olmaz programının haberine göre Chloe Loughnan'ın, Survivor 2018'de yarışan Yiğit Marcus Aral'a gönlünü kaptırdı.
ŞEYMA SUBAŞI'NIN YAKIN ARKADAŞI
Sevgilisi Daniella Karlsson ile ilişkisini bitiren Yiğit Marcus Aral, Şeyma Subaşı ve Adriana Lima gibi ünlü isimlerle arkadaşlığı ile biliniyor. Hatta Aral'ın Survivor'a Şeyma Subaşı'nın sayesinde girdiği iddia edilmişti.