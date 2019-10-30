Serdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan, eski Survivor yarışmacısı ile aşk yaşamaya başladı

30.10.2019 11:23

2014 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandı. Eski eşini unutan model, eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral, aşk yaşamaya başladı.

CHLOE YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Beyaz TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Ece Erken ile Bircan Bali'nin üstlendiği Söylemezsem Olmaz programının haberine göre Chloe Loughnan'ın, Survivor 2018'de yarışan Yiğit Marcus Aral'a gönlünü kaptırdı.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN YAKIN ARKADAŞI

Sevgilisi Daniella Karlsson ile ilişkisini bitiren Yiğit Marcus Aral, Şeyma Subaşı ve Adriana Lima gibi ünlü isimlerle arkadaşlığı ile biliniyor. Hatta Aral'ın Survivor'a Şeyma Subaşı'nın sayesinde girdiği iddia edilmişti.