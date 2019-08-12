Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın 20 milyon TL'lik villanın yarısını istediği haberlerini yalanladı

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın 20 milyon TL'lik villanın yarısını istediği haberlerini yalanladı

Serdar Ortaç, boşandığı eşi Chloe Loughnan'ın kendisinden 20 milyon TL'lik villanın yarısını istediği haberlerini yalanladı.

12.08.2019 12:21
Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın 20 milyon TL'lik villanın yarısını istediği haberlerini yalanladı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan sürpriz bir kararla boşanmıştı. Boşanmanın ardından Ortaç'ın Chloe'ya ne kadar nafaka vereceği merak konusu olurken, ünlü sanatçının eşini mağdur etmemek için 1 ev ve 1 araba verdiği iddia edilmişti. Ortaç, sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddialara karşı sessizliğini bozdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Serdar Ortaç, tek celsede boşandığı 26 yaşındaki İrlandalı eşi Chloe'nin, Emirgan'da oturdukları 20 milyon TL'lik villanın yarısını istediği iddiası üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"HABERLER YALAN"

Ortaç, hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayarak şu notu düştü: Haberlerde çıkan Chloe Serdar'ın evini istediği haberi yalandır. Biz anlaşarak boşandık"

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın 20 milyon TL'lik villanın yarısını istediği haberlerini yalanladı
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YORUMLAR (4)

  • ACEMİ ÇAPKIN:
    AH SERDAR AH BOŞANILIRMI BU GÜZEL HATUNDAN O AYRILMAK İSTİYORSA BİRAZ GÜZEL DİL DÖKÜP PAHALI HEDİYELER ALIP KALMAYA İKNA EDECEKTİN ZOR BULURSUN BİR DAHA BÖYLE GÜZELİNİ ZOR.
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  • MİSAFİR:
    serdarin ex hanimi iyi bir insana benziyor, ve maddi durumunun serdardan, daha güclü oldugunu düsünüyorum.
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  • HIZLI GENÇLERİ PİSTE BEKLİYORUZ:
    Hatun boşa çıktı :D 2 hafta veriyorum. Hadi hayırlı olsun
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