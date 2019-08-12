Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın 20 milyon TL'lik villanın yarısını istediği haberlerini yalanladı

12.08.2019 12:21

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan sürpriz bir kararla boşanmıştı. Boşanmanın ardından Ortaç'ın Chloe'ya ne kadar nafaka vereceği merak konusu olurken, ünlü sanatçının eşini mağdur etmemek için 1 ev ve 1 araba verdiği iddia edilmişti. Ortaç, sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddialara karşı sessizliğini bozdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Serdar Ortaç, tek celsede boşandığı 26 yaşındaki İrlandalı eşi Chloe'nin, Emirgan'da oturdukları 20 milyon TL'lik villanın yarısını istediği iddiası üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"HABERLER YALAN"

Ortaç, hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayarak şu notu düştü: Haberlerde çıkan Chloe Serdar'ın evini istediği haberi yalandır. Biz anlaşarak boşandık"