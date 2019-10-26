Serdar Ortaç boşandığı eşi Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı

Serdar Ortaç boşandığı eşi Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı

5 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Ortaç boşandığı eşine konuşma yasağı aldırdı.

26.10.2019 10:07
Serdar Ortaç boşandığı eşi Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı

2014 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandı. Boşandıktan 2 ay sonra Serdar Ortaç'tan eşi Chloe Loughnan'a şaşırtan bir hamle geldi. Ortaç eşine konuşma yasağı aldırdı.

EVLİLİKLERİYLE İLGİLİ KONUŞMAYACAK

Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programının haberine göre; Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile evli kaldığı dönem ve evliliğinde yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşamayacak.

YASAĞI DELERSE 100 BİN TL ÖDEYECEK

Genç model, yasağı delerse 100 bin TL ödeyecek. Aynı şartlar Serdar Ortaç için de geçerli olacak. Serdar Ortaç da verdiği röportajlarda Chloe ile evliliğinden bahsetmeyecek.


VİDEO: Serdar Ortaç boşandığı eşi Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı
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YORUMLAR (7)

  • YASAH:
    Şimdi tabi karşısında bir şeyma öeneği var. Kitap yazar konuşur programda bahseder. Yapmasın diye
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  • PUROFOSOR OKLUTUS:
    osana istedigini vermez hayatta aile olamadinnolamassin cocugumocugu unut besyilda gazos kapagi bile alamadin reklamlarda kullandi seni elin hatunu seni hic anlamaz
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  • YAZIK OLDU YARINLARA:
    karını seviyorsun unutamıyorsun ayrıldığına çok pişmansın sizi ayıran medya oldu tekrar evlen onunla reklam malzemesi yapma hem onu hem kendini erkek gibi erkek adam gibi adam ol, , çok zayıf aciz zavallı biri gibisin Serdar Ortaç seni öyle biri gibi görmek istemiyoruz eşini bırakma iyi bir kız o
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  • BIRAK YA:
    iyi kız dediğin yurtdışında kaza yapınca aylarca başka erkeğin evinde kaldı. hasta kocasının yanında değildi hiç. ne sevgiinden bahsediyıorsun
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