Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı Koronavirüs tedbirleri kapsamında konserlerin iptal olmasından etkilenen Serdar Ortaç, dün Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında bankadan 5 milyon TL kredi çektiğini ve ekonomik zorluk yaşamaya başladığı için taksitlerini ertelediğini söyledi.

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgınında dolayı Türkiye'de 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti. Virüsün daha fazla yayılmasını önlemek isteyen yetkililer ise insanların toplu halde bir araya gelmesini engellemek için konserleri iptal etti. İşleri iptal olduğu için zor günler yaşayan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ise takipçileriyle yaşadığı ekonomik güçlükleri paylaştı.

"AYLIK 120 BİN TL KREDİ ÖDÜYORUM"

Virüsün yayılmasını önlemek için evinde olan ünlü şarkıcı, gün içerisinde sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Dün de yayın açan Ortaç, bu süreçte yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı: "Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum. Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz."

KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRDI

MS hastası olan Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün evinde rahatsızlanarak hastaneye gitti. Koronavirüs testi yaptıran şarkıcının sonucu negatif çıktı.

Kaynak: Diğer