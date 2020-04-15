Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı
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Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında konserlerin iptal olmasından etkilenen Serdar Ortaç, dün Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında bankadan 5 milyon TL kredi çektiğini ve ekonomik zorluk yaşamaya başladığı için taksitlerini ertelediğini söyledi.

15.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:47
Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgınında dolayı Türkiye'de 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti. Virüsün daha fazla yayılmasını önlemek isteyen yetkililer ise insanların toplu halde bir araya gelmesini engellemek için konserleri iptal etti. İşleri iptal olduğu için zor günler yaşayan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ise takipçileriyle yaşadığı ekonomik güçlükleri paylaştı.

"AYLIK 120 BİN TL KREDİ ÖDÜYORUM"

Virüsün yayılmasını önlemek için evinde olan ünlü şarkıcı, gün içerisinde sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Dün de yayın açan Ortaç, bu süreçte yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı: "Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum. Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz."

KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRDI

MS hastası olan Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün evinde rahatsızlanarak hastaneye gitti. Koronavirüs testi yaptıran şarkıcının sonucu negatif çıktı.

Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı

Kaynak: Diğer

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Haber Yorumları (8)
500
UHJJJ: kumarbaza su bile verilmez acimayin sunlara
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ANFUK: BJK sen daha beter ol
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MERVE: yorumlara bakıyorumda ne kadar acımasıız nıye beter olsunki adam sana bıseymı yaptı allah herkezin yüzüne baksın ınsalah
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KARABİBERİM: Vur kadehlere hadi içelim acıların yerine.
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CHLOE YOLDUMU SENİ SERDAR: gelen gidene yedirdin içirdin paraları yolladın. para suyunu çekmeye başlayınca chloe gitti
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40: yediklerine say
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OSMAN KARTAL: hep herzaman söylüyorum, para kazanırken 10 da 1 vaya 2 sini yiyeceksin. sonra örnekteki gibi olunur. sakın sakın emekli olurum tazminat alırım ev alırım nasıl olsa emekli maaşım var düşünmeyin. ahada korona çıktı her şeyin değersiz olduğunu gördünüz. yarın ne olacak bilen varsa hemen söylesin bekiyorum.
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BJK: beter olsun
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500
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