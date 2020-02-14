Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
Survivor Ünlüler Gönüllüler için geri sayım başladı. Ünlüler takımında yarışacak olan Sercan Yıldırım, yarışmada kendisi gibi eski bir futbolcu olan Ümit Karan'ı örnek aldığını söyledi.
Merakla beklenen Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması için geri sayım devam ederken, Ünlüler takımında yarışacak olan Sercan Yıldırım ile Gönüllüler takımında yarışacak Evrim Keklik, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Tehlikeli Sular programına katıldılar.
SURVIVOR'A KATILMASINA ESER YENENLER ARACI OLDU
Eski futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor'a katılma sürecinin çok hızlı geliştiğini söylerken, yarışmaya Eser Yenenler'in aracı olmasının ardından katıldığını dile getirdi.
ÜMİT KARAN'I ÖRNEK ALIYOR
Oğuzhan Uğur, konuklarına "Kendinizi yakın hissettiğiniz Survivor yarışmacısı kim" sorusunu yöneltti. Sercan Yıldırım, kendisi gibi eski futbolcu olan Ümit Karan'ın ismini söylerken, Evrim Keklik ise Nagihan Karadere'nin izinden gideceğini dile getirdi.
OĞUZHAN UĞUR SURVIVOR'I YORUMLAYACAK
Öte yandan ünlü Youtuber Oğuzhan Uğur, Survivor boyunca hem yorumlarıyla hem de konuklarıyla Tehlikeli Sular programını acunn.com'da sunacak.
Haber Videosu: Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
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milleti böyle programlarla uyutun dolarları götürün sonrada fakir fukaradan alınan paralarla yardım ediyoruz diye havanızı basın. milletde desinki gördünmü ne güzel insan. halbuki senden benden çıkan paralar zaten.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hadi yeni survivor tüm yarışmacılar için allah hayırlı sağlıklı survivor nasip etsin amin sakatsız olsun güzel bir survivor müacedelesi izlemek dileğiyleCevap Yaz 1 Yayından Kaldır