Survivor Sercan saç mı ektirdi? Sercan Yıldırım saçına ne yaptı?
'Survivor 2020' yarışması ile adından sıkça söz ettiren futbolcu Sercan Yıldırım hakkında Sercan saç mı ektirdi? Survivor Sercan Yıldırım saçına ne yaptı? sorularının yanıtı merak ediliyor.
Sercan saç mı ektirdi? Survivor Sercan Yıldırım saçına ne yaptı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star'a katılan Sercan Yıldırım yeni imajıyla gündem oldu. Sercan Yıldırım, saçlarında yaptığı değişimle dikkatleri üzerine çekti. Eski futbolcunun saç protezi yaptırdığı konuşuluyor.
SURVIVOR SERCAN SAÇ MI EKTİRDİ?
2. Sayfa'nın aktardığı habere göre Sercan'ın saç protezi yaptırdığı iddia edildi. Eski futbolcu Sercan, tarzıyla ünlü popçu Oğuzhan Koç'a da benzetildi.