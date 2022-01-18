Survivor Sercan saç mı ektirdi? Sercan Yıldırım saçına ne yaptı?

'Survivor 2020' yarışması ile adından sıkça söz ettiren futbolcu Sercan Yıldırım hakkında Sercan saç mı ektirdi? Survivor Sercan Yıldırım saçına ne yaptı? sorularının yanıtı merak ediliyor.