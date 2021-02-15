Seni Çok Bekledim Selo kim? Seni Çok Bekledim Selahattin kim? Seni Çok Bekledim Caner Şahin kim?
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Seni Çok Bekledim Selo kim? Seni Çok Bekledim Selahattin kim? Seni Çok Bekledim Caner Şahin kim?

15.02.2021 04:18 | Son Güncelleme: 15.02.2021 04:22
Seni Çok Bekledim Selo kim? Seni Çok Bekledim Selahattin kim? Seni Çok Bekledim Caner Şahin kim?

Yayınlandığı günden beri yeni bir dizi kitlesine ulaşan Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncuları merak ediliyor. 3. bölümü yayınlanan dizi Seni Çok Bekledim Selo kim? Seni Çok Bekledim Selahattin kim? Seni Çok Bekledim Caner Şahin kim? seyirciler soruyor.

Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim yeni bölümleriyle her Cuma izleyicileriyle buluşuyor. Seni Çok Bekledim dizisinde Selahattin karakterini canlandıran Caner Şahin dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Seni Çok Bekledim Selo kim? Seni Çok Bekledim Selahattin kim? Seni Çok Bekledim Caner Şahin kim?

Seni Çok Bekledim Selo kim? Seni Çok Bekledim Selahattin kim? Seni Çok Bekledim Caner Şahin kim?

SENİ ÇOK BEKLEDİM SELO KİM? SENİ ÇOK BEKLEDİM SELAHATTİN KİM?

Star Tv'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim her Cuma yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Caner Şahin üstlendiği Selahattin karakteri, çalışkan, ailesine düşkün ve fedakar olmasıyla biliniyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM CANER ŞAHİN KİM?

Seni Çok Bekledim dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Caner Şahin, 1992 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne Makine Mühendisliği bölümü okumaktayken bu bölümü bırakıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro bölümüne geçti. İlk televizyon deneyimini 2016 yılında Kanal D'de başlayan Babam ve Ailesi dizisindeki Kadir karakteri ile yaptı. Bu dizide Ayça Bingöl, Bülent İnal, Ceyda Düvenci, Sercan Badur ve Erdem Akakçe gibi isimler ile birlikte rol almaktadır. Caner Şahin, günümüze değin 2016 yılında Babam ve Ailesi, 2017 yılında Tutsak, 2018 yılında Kardeşler (Brothers) filminde ve Nefes Nefese dizisinde,2019 yılında Kuzgun dizisinde ve son olarak 2021 yılında bugünler Seni Çok Bekledim dizisinde rol almaktadır.

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