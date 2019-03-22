Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi
Senegalli yolcuya yönelik sözleri ile gündeme gelen taksiciyi, çalıştığı taksi durağındaki şoförler darp etti. Ayrıca, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, aracına aldığı Senegalli turiste hakaret eden taksicinin ihraç edildiğini açıkladı.
İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda bir taksici aracına aldığı Senegalli turisti "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek aşağıladı. Senegalli turist, kendisine hakaret eden ve fazla para isteyen taksiciyi kameraya kaydetti. Senegalli turist polise başvurarak taksiciden şikayetçi olmuştu.
Senegalli yolcuya yönelik sözleri ile gündeme gelen taksiciyi, çalıştığı taksi durağındaki şoförler darp etti.
ATATÜRK HAVALİMANI TAKSİCİLER KOOPERATİFİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA
Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden yapılan açıklamada, "Sözde taksi sürücüsü olarak adlandırabileceğimiz kişi tarafından Senegal uyruklu yolcuya karşı takınılan üslup, ifadeler, cümleler mesleğimize,meslek erbabına hatta insanlığa yakıştırılmayacak düzeydedir.
Şikayete konu olan Taksi sürücüsünün Kooperatifimiz ile ilişiği Disiplin Kurulu toplantısında kesilmiştir. Kişiye ait işlem ile bilgiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde ilgili kuruluşlar ile ivedilikle paylaşılmıştır.
Şikayete konu olan taksi sürücüsünün çalışma ruhsatının iptali neticesinde bundan sonra hiç bir ticari takside çalışmaması uygunluğu ve görüşü bildirilmiştir.
Bundan sonraki süreçte konunun yasal platformlarda en sert şekilde cezalandırma ile sonuçlanması adına taraf olacağımızı önemle ifade etmek istiyoruz" denildi.
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AH BU KEKO TAKSICILERCevap Yaz Yayından Kaldır
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17 yıldan once hersey güllük gülistanlıktı çok iyi hatırlarım :))) acaba diyorum bu yorumları yapanlarla aynı ülkede büyümedim mi bu arkadaşlar uzaydan mı geldiler. Yaşı 20 olanı anlarım da büyüklere anlam veremiyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Değrli taksici abimiz dayaktan sonra bayada yakışıklı olmuşturCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bu adamı bir daha takside çalıştırmasınlar. Tüm Türkiye'de en az lise mezunu olmayan - -özellikle de havaalanlarında İngilizce bilmeyen- şoförler çalıştırılmasın. Bu turist olayı kaydetmeseydi, medyaya konu yansımasaydı Devletin tanıtım ve turist çekmek için yaptığı tüm masraflar boşuna gitmiş olurdu. Dünyanın tüm ülkelerinde taksicilerde turistlere yönelik davranışlar bu yöndedir. Lakin ülkemiz için turizmin bacasız fabrika olduğu ve işsizliğin geldiği nokta düşünüldüğünde bu adama ibretlik olsun diye aynı zamanda hapis cezası da verilmelidir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hükümeti tebrik ediyorum bizi avrupa nasıl rezil kepaze edeceklerini çok iyi biliyorlar iktidar seçimi ilk kazandığında dolar 2 tl di şimdi aradan 17 yıl geçti dolar 5.60 tl olmuş ben anlamadım geriye gitmek istiyorum ne kadar ileri gittikçe dolar euro almış başını gidiyor iflaslarin ardı arkası kesilmiyor ekonomiyi damat yonetemiyor hem damat demişken damat ferit vardı birara ben onu berata benzetiyorum...Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır