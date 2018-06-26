Sen Anlat Karadeniz Dizisinin Reji Ekibi Değişti
ATV ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in reji ekibi değişti. Dizinin rejisi deneyimli yönetmen Veli Çelik'e emanet edildi.
ATV'de yayınlanan ve başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimlerin yer aldığı reyting rekormeni dizi "Sen Anlat Karadeniz"in rejisi değişti.
REJİ EKİBİ DEĞİŞTİ
Osman Sınav ve Yusuf Ömer Sınav'la birlikte görev yapan Emre Kabakuşak ilk sezonun sonunda ekipten ayrıldı. Yeni sezonda Sen Anlat Karadeniz'in rejisi deneyimli yönetmen Veli Çelik'e emanet edilecek.
Sen Anlat Karadeniz planlamalara göre yeni sezona dört bölüm stoklu başlayacak.
2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Her bölümü ile seyirciyi ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz nefes kesen bir sonla sezona veda etti. Merak uyandıran sezon finalinin ardından Sen Anlat Karadeniz yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz yeni sezonunun Eylül ayının ortalarında ya da sonlarında başlaması bekleniyor.
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A slm diyarbakirli kardesim bizde seni cok seviuoruzCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu dizi toplumun kanayan yarasina parmak basmistir izlemiyorum ama konusunu biliorum :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SELAM SEN ANLAT KARADENİZ EKİBİ DİZİNİZİ ÇOK BEĞENDİM HAYIRLISIYLA BEKLİYORUM SAYGILARCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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iyiki varsiniz ailece izleyebilecegimiz biz dizi olmuş enazindanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bir karadenizli olarak güzel dizi yeni bölümler inşlh en kısa zamanda başlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır