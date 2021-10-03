Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var - Haberler
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Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; pazartesi, salı ve çarşamba günü İstanbul dahil birçok ilde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), Karadeniz Bölgesi ve Marmara'nın kuzeyine pazartesi, salı ve çarşamba günü için sağanak uyarısı yapıldı.

Pazartesi günü; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Karabük, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da sağanak yağış bekleniyor.

Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var

Salı günü; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da yağmur etkili olacak.

Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var

Çarşamba günü; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da etkisini düşürse de sağanak yağış öngörülüyor.

Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
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Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı
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Haber: Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var - Haberler
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