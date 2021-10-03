Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), Karadeniz Bölgesi ve Marmara'nın kuzeyine pazartesi, salı ve çarşamba günü için sağanak uyarısı yapıldı.

PAZARTESİ GÜNÜ 18 KENT YAĞMURA TESLİM

Pazartesi günü; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Karabük, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da sağanak yağış bekleniyor.

SALI GÜNÜ YAĞIŞLAR TAM 29 İLDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Salı günü; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da yağmur etkili olacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ 23 İLDE YAĞIŞ VAR

Çarşamba günü; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da etkisini düşürse de sağanak yağış öngörülüyor.

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